Liberan mosquitos rojos en Mendoza y hacen un pedido especial: "No los maten"

Desde la institución indicaron que la liberación se realizó en un sector del departamento de Guaymallén y que ahora estudiarán el impacto para determinar cómo se comporta el experimento.

Tras la aparición de los insectos rojos, sus fotos se viralizaron en diversos grupos locales de WhatsApp, en donde las personas se advertían unas a otras que no mataran a estos mosquitos tan extraños. "Son los que llevan consigo la posibilidad de terminar con el dengue", explicaron.

Según detalló el secretario técnico del Iscamen, Guillermo Azin, en una entrevista realizada por Diario Uno, la investigación se puso en práctica tras superar con éxito las etapas experimentales de cría masiva de insectos, de separar machos de hembras, de irradiar a los machos con rayos gamma para dejarlos estériles y de comprobar que tienen la misma capacidad de copular que los mosquitos fértiles.

La “fabricación” de los mosquitos y por qué son rojos

El objetivo de este método es que, al copular con las hembras silvestres no dejen descendencia y así se interrumpa el ciclo biológico. Los mosquitos de laboratorio, al ser irradiados con rayos gamma, no pueden reproducirse y por lo tanto no se propaga la enfermedad del dengue.

Dicha técnica se entiende como un tipo de control biológico que propone la utilización de insectos para controlar su propia población.

Al mismo tiempo, estos mosquitos son teñidos de rojo antes de salir del laboratorio para que, luego, los técnicos e investigadores puedan identificarlos y diferenciarlos de los silvestres en la naturaleza para controlar su impacto. Se pide a los mendocinos que si los ven no los maten para permitir cumplir el objetivo.