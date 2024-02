Ley Ómnibus: calculan un debate de 150 horas, pero no definen si por capítulo o por artículo

Tras obtener el Ok en la norma general, hoy se vuelven a dar cita los diputados nacionales en el Congreso desde las 14 horas para dar continuidad al debate de la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como “ Ley Ómnibus ” . Se espera que sea una jornada con mucha tela para cortar, porque se enfocarán en el desglose de cada artículo.

Debate Ley Ómnibus: cuáles son los cinco puntos que traban la aprobación en particular

Las jornadas previas al retorno del cuarto intermedio estuvieron cargadas de negociaciones, pedidos, controversias y declaraciones contundentes, como las de Javier Milei asegurando que “no va a ceder más”, o Guillermo Franco, ministro del Interior, que advirtió que vetarán cualquier intento de hacer coparticipable el impuesto PAIS, un pedido de la mayoría de los gobernadores en donde no pretenden dar el brazo a torcer.

Similar a lo que sucedió en el debate de la norma a nivel general, desde la presidencia de la Cámara de Diputados adelantaron que estiman una sesión de alrededor de 150 horas. Fue el legislador Martín Menem, quien anticipó que la sesión "puede durar 100 o 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo", algo que pretenden hacer los legisladores de la oposición más duras, ubicados la mayoría bajo el bloque de Unión por la Patria.

Mientras tanto, las negociaciones con los “gobernadores dialoguistas”, la mayoría de Juntos por el Cambio están avanzadas en algunos puntos, pero en otros no tanto como se deseaba desde el oficialismo. Siguen siendo fuente de disputa las facultades delegadas, el cálculo de las jubilaciones, las privatizaciones y por supuesto, el impuesto PAIS.

No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo", apuntó. Ante esto, evitó garantizar que los jubilados perdieran con la inflación y responsabilizó al Congreso. "Son 129 personas las que tienen que garantizar el voto de una fórmula que les deje de perder dinero como vienen perdiendo los últimos cuatro años", lanzó en una nota en LaNación+.

Los ejes de debate de la Ley Ómnibus

Anticipando que será una sesión larga, tediosa y cargada de tensión, sin duda los puntos de generarán mayor debate serán:

Privatizaciones de empresas: el radicalismo adelantó que propondrán un análisis “empresa por empresa”

Facultades delegadas: el foco del conflicto está puesto en el alcance que tendrán.

Impuesto PAIS: la estrella del debate sin dudas. Los “bloques dialoguistas”, buscarán incluir este punto al debate, pese a las advertencias del Gobierno nacional.

Educación: arancelamiento de la educación universitaria para extranjeros no residentes. Obligatoriedad de la Ley Micaela para todos los trabajadores estatales.

Eliminación del INADI.

Reforma judicial: proceso de digitalización burocrática y archivística.

Derogación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Eliminación de la concepción del turismo como "un derecho social y económico" de las personas y la obligación del Estado nacional de "elaborar obras públicas turísticas".

Modificación de los artículos sobre la sostenibilidad y financiamiento de la producción cultural.

Uso de las armas de fuego de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a lo que adelantaron a Tiempo de San Juan, a menos de dos horas de iniciar la sesión, aún se está definido si el debate será por capítulo o por artículo. Eso será determinante para realizar un pronóstico de cuánto durará una sesión que promete ser histórica.