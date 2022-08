Le robó, abrazó a su víctima y hasta le dio un consejo. ¿qué dijo?

El ladrón se apoderó de $10.000, un celular y pastillas de un ansiolítico. Luego la abrazó y le aconsejó que no dejara más la puerta de su casa abierta, luego escapó a pie.

La damnificada hizo una denuncia en la Comisaría 2º de Bahía Blanca; y los efectivos comenzaron a buscar al ladrón, revisando las cámaras de seguridad de la zona.

"Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos", expresó la mujer. "Me dio un abrazo y me recomendó que no deje más la puerta sin llave”, agregó. Finalmente, la víctima expresó: “doy gracias a Dios que no estaba armado, fue un mal momento y estoy bien".

(Fuente: Minuto Uno)