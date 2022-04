Las provincias pidieron reunirse "urgente" con Nación por los subsidios de transporte a favor del AMBA

“Es hora de terminar con la desigual distribución de subsidios al transporte entre Amba y el resto de provincias argentinas. Esto solo provoca caos en un servicio público esencial”, escribió el sanjuanino.

Y continuó “cuando vemos que el Área metropolitana de Buenos Aires (Amba) recibirá más de 120 mil millones anuales en subsidios al transporte, mientras que el resto de las provincias argentinas recibiremos 46 mil millones por año, está más que claro que el desequilibrio es total”.

Los representantes de las provincias pidieron en carácter de "urgente" una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerra, con la expectativa de lograr una respuesta express, frente a la presión por la tregua de 10 días que mantiene freezado un paro de los choferes de transporte de pasajeros del interior del país.

El presidente del Cofetra, Osvaldo Miatello, dijo al diario Ámbito: “Tiene que haber un trato igualitario para utilizar los subsidios con un criterio de mayor equidad, y no de dos países distintos”. También afirmó que "no se trata de más subsidios, sino de una mejor distribución” y que “ésto no es antiporteñismo”.

“Los choferes del interior tienen la consigna de igual remuneración por igual trabajo, y como Amba ya arregló su paritaria -porque sí hay recursos-, entonces los del interior pretenden ganar lo mismo; y con la misma lógica nosotros decimos que si igual remuneración por igual trabajo, entonces igual subsidio por igual prestación”, graficó Miatello.