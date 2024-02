La increíble historia de Betún, el perro estrella de Los Simuladores

El hombre no dudó. Se metió abajo para sacarla y desde entonces le dio la bienvenida a una transformación que jamás se había imaginado. Se quedó con el animal y la hizo parte de su familia. Con el correr de los años llegaron las crías, y en una de las camadas nacieron Betún y Violeta, esta última famosa por su papel de Fatiga en Casados con Hijos.

Ante TN Show, Montenegro reconoció que el pequeño nació con dificultades. “Era prematuro, porque a su mamá la crucé dos días distintos, con uno de diferencia. La veterinaria me dijo que él había sido concebido la segunda vez, por lo que tenía dos días menos de gestación que sus hermanos. Le faltaban pelitos en las manos, nunca se le desarrollaron las cuerdas vocales y en las películas había que doblarlo, ya que siempre tuvo ladrido de cachorro. En realidad Betún nació muerto, no respiraba porque tenía la laringe tapada con mocos. Fue el último que empezó a caminar. También se chocaba con las cosas y se hacía pis encima”, explicó sobre este bebé de cuatro patas que terminó convirtiéndose en estrella de Los Simuladores (Telefe).

Betún, un guerrero que se ganó el corazón de los televidentes

Su dueño no dudó en ayudarlo con una estimulación temprana. Eso hizo que nunca pudiera darlo en adopción. Se había ocupado tanto de él que decidió quedárselo, a pesar de que no era ningún santo: “Él y Violeta eran dos diablos. Ella tenía mente maquiavélica y él era el ejecutor. Siempre quedaba pegado, pobre. Rompían todo y un día eso dejó de ser gracioso. Mi esposa me dijo: ‘Me casé con un paseador pero ahora necesito un adiestrador’”.

Un viaje a Orlando resultó revelador. Vio un show donde mostraban cómo entrenaban a los perros y se volvió loco. “En ese momento no existía la carrera de adiestrador canino. Empecé a alquilar películas de perros y trataba de imitar lo que hacían con los míos. También fui a un grupo de entrenamiento de una chica que había venido de Hungría y había trabajado en la policía de Budapest”, recordó.

Lamentablemente, no pudo registrar los 54 comerciales que hizo Betún, pero está convencido de que podría tener un récord Guinness de publicidad. El perro se terminó haciendo famoso en todo el país gracias a Alejandro Fiore, que había contratado a Montenegro para que paseara a su mascota. Cuando vio un corto con los dotes de Betún, no dudó en contárselo a Damián Szifron, creador de Los Simuladores.

Betún estuvo cerca de ser Fatiga en Casados con Hijos, pero su agenda laboral no se lo permitió y el papel fue arrebatado por su hermana Violeta. El final de la mascota de los Argento fue trágico. Se escapó de la casa y un auto la atropelló en la Panamericana. Cuando la encontraron todo fue desolación. Betún murió cuatro años después, en 2011.