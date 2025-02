La horrorosa hipótesis que se maneja sobre el incendio donde murieron cuatro hermanos

“Hay un montón de información que todavía no la tenemos del todo relevada”, adelantó el funcionario. Por el momento, informó que la mamá de los nenes salió de la casa a pedir auxilio, “y después nunca más pudo volver a entrar”.

El fiscal explicó que aún no se confirmó si los chicos estaban durmiendo. “No se puede determinar. Se encontraron en el modo en que estaban, los cuatro en una cama”, detalló. “Hasta que no tengamos resultados periciales, mucho más no les puedo decir respecto a las criaturas”, agregó. Las autoridades esperan los resultados de las autopsias para determinar las causas de muerte.

En cuanto al padre de las víctimas, el fiscal informó que llegó cuando los bomberos estaban trabajando en el lugar. “Quiso ingresar a la casa, obviamente los bomberos se lo impidieron. La situación fue muy catastrófica, era imposible el ingreso, incluso, los bomberos, una vez que entraron, tuvieron que salir varias veces, porque el fuego copó absolutamente toda la vivienda”, aseguró. Asimismo, confirmó que las pérdidas “son totales” y que la familia era inquilina.

Ferreiros también detalló que los padres de los nenes están siendo asistidos en un hospital local, mientras que los especialistas trabajan en el lugar de la tragedia. “Están siendo contenidos, están estables, hasta lo que me han informado recién”, dijo.

Cómo se originó el incendio

El hecho ocurrió en una casa de material que, según relataron los testigos, estaba en proceso de construcción. Los vecinos intentaron socorrer a los chicos antes de la llegada de los bomberos y rompieron una pared para tratar de alcanzarlos, pero las llamas y el humo impidieron cualquier intento de rescate.

Cuando los bomberos lograron ingresar a la habitación, encontraron a los menores en la cama, abrazados y sin signos de vida. Las pericias preliminares indicaron que murieron por inhalación de monóxido de carbono, ya que sus cuerpos no presentaban quemaduras.

El operativo de emergencia fue inmediato. Dos móviles de bomberos, personal del Comando Patrulla y ambulancias del SAME llegaron al lugar. Uno de los bomberos sufrió una fuerte intoxicación por monóxido de carbono, ya que ingresó rápidamente a la vivienda sin el uso de una máscara autónoma en un intento desesperado por salvar a los menores.

La madre y su hijo más grande fueron trasladados al Hospital Municipal San José. El nene de ocho años finalmente perdió la vida. La mujer, en estado de shock, relató que todo ocurrió en cuestión de minutos y que cuando regresó con ayuda la casa ya estaba completamente envuelta en llamas. Los vecinos, visiblemente afectados, lamentaron la tragedia y contaron que conocían a los nenes desde que nacieron.

Las autoridades investigan las causas exactas del incendio y retiraron varias garrafas del lugar, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego se originó en la cocina. Se espera que en las próximas horas se obtengan más detalles a través de las pericias de los bomberos y la Policía Científica.