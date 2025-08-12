La fuerte acusación de un excompañero de escuela de Diego Fernández Lima, el joven encontrado muerto en la casa de Gustavo Cerati

“Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio” , declaró Adrián , un ex compañero de secundaria de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado más de cuatro décadas después de su desaparición. Lo hizo en una entrevista televisiva y ahora para que tenga validez su denuncia deberá refrendar eso ante la Justicia . Justamente, él no es uno de los llamados como testigos en el expediente del fiscal Martín López Perrando . Pero en la TV acusó directamente a la víctima.

Preocupación Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso

Según sus dichos en el canal América, Adrián relató por primera vez a cámara un episodio que, según dijo, mantuvo oculto durante años y que recién pudo abordar en terapia tiempo después.

Adrián explicó que conoció tanto a Diego Fernández Lima como a Cristian Graf —hoy principal sospechoso en la causa que investiga su muerte— en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, por entonces ubicada en las calles Ballivián y Donato Álvarez.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó. Fue en ese contexto que conoció a Cristian y Diego, quienes eran compañeros de curso y compartían aula con él.

Sobre Graf, Adrián dijo que era “un chico tranquilo” y que lo apodaban “Jirafa” por su altura. No obstante, aclaró que no se trataban fuera del aula y que no mantenía amistad con ninguno de los dos. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, remarcó.

En cambio, de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Aseguró que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

Fue entonces cuando reveló el episodio que, según él, lo marcó y que debería presentar en la causa que investiga la desaparición de Fernández Lima para darle validez penal a la denuncia y, de paso, también una idea de quién era la víctima. Así, lanzó: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir”.

Y siguió: “En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”. Dijo que bloqueó ese recuerdo durante mucho tiempo y que recién años más tarde, con acompañamiento psicológico, pudo abordarlo. “Eso mis viejos nunca lo supieron, se enteraron hace poco”, agregó.

Según contó, él aún cursaba en la escuela cuando, en julio de 1984, se conoció la desaparición de Fernández Lima. “Salió en todos lados que desapareció, era vox populi, salía en los diarios, todo”, afirmó. En ese momento, empezaron a circular rumores sobre los vínculos de Diego: “Nunca nadie imaginó que tenía que ver con la familia Graf”.

Pese a la conmoción que generó el caso, Cristian Graf continuó asistiendo a clases “como si no pasara nada”, sostuvo Adrián, quien aseguró que jamás sospechó lo que décadas después se descubriría. “Yo lo veía y ni por asomo me imaginaba lo que se descubrió hoy”, manifestó.

El caso

El hallazgo de los restos de Fernández Lima se produjo en mayo de este año, durante trabajos de excavación en una vivienda de la calle Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, donde vivía la familia Graf.

Un grupo de albañiles encontró huesos humanos a menos de un metro de profundidad y dio aviso a la Policía. Las pericias confirmaron que correspondían al adolescente desaparecido.

image

Aunque el homicidio prescribió, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando impulsa un juicio por la verdad para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables.

En paralelo, el hermano de la víctima, Javier Fernández Lima, busca promover la “Ley Diego”, inspirada en la “Ley Piazza”, para extender los plazos de prescripción en casos de desapariciones.

Adrián afirmó que, desde que dejó aquel colegio, nunca volvió a tener contacto con sus excompañeros ni con personas vinculadas a ellos. “Desde que me fui de ese colegio no me contacté con nadie, no tengo trato ni nunca tuve la intención de tenerlo”, concluyó.