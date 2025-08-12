martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible

La fuerte acusación de un excompañero de escuela de Diego Fernández Lima, el joven encontrado muerto en la casa de Gustavo Cerati

Relató que conoció tanto a la víctima como a Cristian Graf en un colegio que recibía alumnos repetidores y expulsados. Allí describió un episodio ocurrido en el baño cuando él tenía 14 años y acusó al fallecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, declaró Adrián, un ex compañero de secundaria de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado más de cuatro décadas después de su desaparición. Lo hizo en una entrevista televisiva y ahora para que tenga validez su denuncia deberá refrendar eso ante la Justicia. Justamente, él no es uno de los llamados como testigos en el expediente del fiscal Martín López Perrando. Pero en la TV acusó directamente a la víctima.

Lee además
Destacaron la investigación genómica para descubrir el queso contaminado.
Preocupación

Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso
se viene otro streaming del conicet: cuando comenzara a transmitir la proxima camara submarina
Expectativa

Se viene otro streaming del CONICET: cuándo comenzará a transmitir la próxima cámara submarina

Según sus dichos en el canal América, Adrián relató por primera vez a cámara un episodio que, según dijo, mantuvo oculto durante años y que recién pudo abordar en terapia tiempo después.

Adrián explicó que conoció tanto a Diego Fernández Lima como a Cristian Graf —hoy principal sospechoso en la causa que investiga su muerte— en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, por entonces ubicada en las calles Ballivián y Donato Álvarez.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó. Fue en ese contexto que conoció a Cristian y Diego, quienes eran compañeros de curso y compartían aula con él.

Sobre Graf, Adrián dijo que era “un chico tranquilo” y que lo apodaban “Jirafa” por su altura. No obstante, aclaró que no se trataban fuera del aula y que no mantenía amistad con ninguno de los dos. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, remarcó.

En cambio, de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Aseguró que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

Fue entonces cuando reveló el episodio que, según él, lo marcó y que debería presentar en la causa que investiga la desaparición de Fernández Lima para darle validez penal a la denuncia y, de paso, también una idea de quién era la víctima. Así, lanzó: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir”.

Y siguió: “En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”. Dijo que bloqueó ese recuerdo durante mucho tiempo y que recién años más tarde, con acompañamiento psicológico, pudo abordarlo. “Eso mis viejos nunca lo supieron, se enteraron hace poco”, agregó.

Según contó, él aún cursaba en la escuela cuando, en julio de 1984, se conoció la desaparición de Fernández Lima. “Salió en todos lados que desapareció, era vox populi, salía en los diarios, todo”, afirmó. En ese momento, empezaron a circular rumores sobre los vínculos de Diego: “Nunca nadie imaginó que tenía que ver con la familia Graf”.

Pese a la conmoción que generó el caso, Cristian Graf continuó asistiendo a clases “como si no pasara nada”, sostuvo Adrián, quien aseguró que jamás sospechó lo que décadas después se descubriría. “Yo lo veía y ni por asomo me imaginaba lo que se descubrió hoy”, manifestó.

El caso

El hallazgo de los restos de Fernández Lima se produjo en mayo de este año, durante trabajos de excavación en una vivienda de la calle Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, donde vivía la familia Graf.

Un grupo de albañiles encontró huesos humanos a menos de un metro de profundidad y dio aviso a la Policía. Las pericias confirmaron que correspondían al adolescente desaparecido.

image

Aunque el homicidio prescribió, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando impulsa un juicio por la verdad para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables.

En paralelo, el hermano de la víctima, Javier Fernández Lima, busca promover la “Ley Diego”, inspirada en la “Ley Piazza”, para extender los plazos de prescripción en casos de desapariciones.

Adrián afirmó que, desde que dejó aquel colegio, nunca volvió a tener contacto con sus excompañeros ni con personas vinculadas a ellos. “Desde que me fui de ese colegio no me contacté con nadie, no tengo trato ni nunca tuve la intención de tenerlo”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Asesinó a sus hijos, hirió a su mujer embarazada y se quitó la vida

YPF presenta un nuevo RIGI, por 400 millones de dólares

La ANMAT prohibió un nuevo suplemento dietario: cuál no comprar

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Horror: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada y se quitó la vida

Uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error y podría estar en Argentina: en qué zona

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

Una persona de temer: las actitudes del asesino serial atrapado en Jujuy

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Destacaron la investigación genómica para descubrir el queso contaminado.
Preocupación

Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli
UFI Delitos Informáticos

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

Por Pablo Mendoza
¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

De una panadería en Caucete a los escenarios: el pasado sanjuanino que nadie conocía del Oficial Gordillo
Entrevista

De una panadería en Caucete a los escenarios: el pasado sanjuanino que nadie conocía del Oficial Gordillo

La dolorosa despedida en redes sociales a Pablo Lara, el parapentista que murió en Ullum
Emotivo

La dolorosa despedida en redes sociales a Pablo Lara, el parapentista que murió en Ullum

Imagen ilustrativa
"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello