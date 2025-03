Juicio por YPF: rechazaron el pedido para dejar sin efecto el pago de 16.000 millones de dólares

La fundación le había pedido a la jueza que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina YPF.

La presentación fue hecha el pasado 17 de febrero y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.

La jueza enfatizó que la presentación pasado el año del inicio del caso no es válida y citó el caso D'Amato versus Deutsche Bank. Además, citó Restor-A-Dent Dental Lab'ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., estableciendo que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.

El director de Research for Traders, Darío Epstein, apuntó: "Aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a la salvar u$s16.000 millones, tengan un poco de humildad y llámense a silencio". En ese sentido, agregó: "El tema es serio. No da que lo usen para operar políticamente".

Juicio contra Argentina por la expropiación de YPF

En 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51% de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.

El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Estas dos sociedades antes pertenecían al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación en acciones del 25% de la empresa argentina.

El reclamo de Burford y Eton Park señala que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Fuente: Ámbito