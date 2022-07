Hay video: perdió el control del auto y se "estacionó" en el lugar menos pensado

En B° Municipal Y no fue magia: una empleada, la presunta autora del robo de $420 mil al comerciante de Capital

La familia que habita ese inmueble asegura que el joven conductor estaba alcoholizado y relataron lo ocurrido a medios de prensa: "Cuando estábamos dormidos escuchamos el ruido en el living y bajamos a ver, fue un susto terrible, todos mis hijos lloraron y se destrozaron muchos muebles".

Como el impacto ocurrió en momentos en que no había nadie en el living, ninguno de los habitantes de esa vivienda sufrió lesiones. El siniestro no provocó lesiones de gravedad tampoco en el conductor, de quien aún no trascendió la identidad. Mirá el video con las imágenes.