Gerardo Morales acusó una "campaña del miedo" del oficialismo

Luego apuntó contra Sergio Massa y Cristina Kirchner y dijo que el Frente de Todos, “aunque se cambie el nombre, sigue siendo el mismo”.

“Hoy están produciendo el peor de los ajustes sobre los argentinos, que es la inflación que tenemos. No sé que puede explicar. Esto que usted me dice fue en el 2015, ha pasado mucho, inclusive la primera visita de Mauricio a Jujuy en 2016 fue con Sergio Massa. Se hizo kirchnerista, pero no ha cambiado nada en el Frente de Todos. Cristina Kirchner sigue siendo la jefa. En la conferencia de prensa en Aeroparque, le dio órdenes, lo retó y Massa no dijo nada”, cuestionó Morales.