Encontraron dos hombres muertos dentro de un tanque en una fábrica de dulce de leche: quiénes eran

La principal hipótesis sostiene que uno de los empleados intentó ayudar al otro porque se sentía mal, ambos terminaron descompensados y murieron al intoxicarse con gases.

Vicintini tenía 21 años y le decían “El Zurdo”. Era un apasionado del vóley, deporte que practicaba de manera profesional en un club municipal de Río Primero. Luego de la triste noticia, sus compañeros le dedicaron un tierno posteo: “Lamentamos de todo corazón tu pérdida ‘zurdito’. Extrañaremos las juntadas post entrenamiento para ir a tomar coca, las risas en la Trafic, durante el partido. Todos los momentos compartidos, partidos, campeonatos que hemos ganado y perdido”.

“Qué difícil va a ser entrar al SUM y no verte más entrenar con nosotros, cuando nunca faltabas, tu cable a tierra. Espero que estés descansando en paz, condolencias a la familia y amigos para sobrellevar este momento tan duro. ‘No se muere quien se va, solo muere quien se olvida’”, concluyeron.

En un desgarrador mensaje, su tío Eric lamentó: “Mi confidente, mi némesis, mi compañero. ¿Cómo olvidar cuando, con cinco años, quería un hermanito y llegaste vos con nombre de sobrino, pero siempre supimos que éramos más que eso, éramos hermanos. Fuiste una persona fiel, con una nobleza única y esos valores tan buenos que tenías, tan puro, tan fuerte, ese amor que siempre demostraste a todos tus seres queridos. Quisiera que esto fuera una pesadilla y que volvamos a comer esas empanadas árabes de la abuela que tanto te encantaban. Hoy me toca afrontar lo más difícil de mi vida, que es despedirte, pero es solo un hasta pronto”.

“Volá alto mi pollo. Te amo, loco, y lo sabías. Solo pido que descanses en paz, mi gringo loco, y que nos guíes siempre. Siempre serás mi angelito, la estrella que más brilla”, agregó.

Marcos, otro tío, también le escribió un extenso mensaje junto a algunas fotografías que mostraban la pasión del “Gringo”, como también le decían algunos: “¿Qué hiciste zurdo? Me niego a dejar que te vayas, cabeza... dejás un vacío inmenso, difícil de superar, me quedan muchas cosas por decirte, por compartir. Comidas familiares que las hacíamos muy divertidas porque eras el único que me seguía en mis idioteces. Ese primo que daba el ejemplo a seguir, ese sobrino al cual solo había que admirarlo por la grandeza de sus superaciones, ese hijo 10″.

image.png

Sobre el final de su dedicatoria, reveló que el joven de 21 años habría sido quien fue a socorrer a Loza, de 35, luego de escucharlo pedir ayuda en la cisterna: “Te vas haciendo el gesto de amor más grande que puede hacer un ser humano. Te voy a admirar toda mi vida y te voy a extrañar cada día. Perdón por no estar ahí”.

Los cuerpos de los dos hombres aparecieron dentro de una cisterna con agua, por lo que la primera versión que manejaban los investigadores era que se habían ahogado.

Sin embargo, con el correr de las horas, los policías empezaron a esclarecer lo que sucedió en el lugar: uno de los hombres limpiaba un tanque dedicado al lombricompostaje cuando empezó a sentirse mal.

Enseguida le pidió ayuda a su compañero, que realizaba la misma tarea en otra cisterna que recoge agua y residuos. Él fue a su rescate, pero también se descompensó y se desvaneció en el primer piletón.

Si bien todavía no fue establecida la causa de los fallecimientos, la principal hipótesis sostiene que ambos terminaron afectados por gases que emanan del proceso de lombricompostaje y que, ante la falta de oxígeno, se desmayaron, según precisó el medio El Diario del Pueblo.

La pérdida sufrida en Río Primero también se extendió a la familia Loza. En sus redes sociales, el hombre de 35 años se mostraba fanático del fútbol, de la Selección Argentina y del Club Atlético River Plate. También compartía videos de humor.

Una pariente lo describió en una publicación en Instagram: “Soy Víctor Adrián Loza. Soy feliz, me levanto todos los días con una sonrisa. Me alisto, desayuno, saludo a mis viejitos y me voy. Subo a mi motito que tanto quiero y me voy a trabajar”.

“Hoy 12 de abril entré a las 6.00 a.m., contento, lleno de sueños y metas por cumplir. Pero en horas de esa misma mañana, en esa fábrica La Blanca apagaron mi luz, me robaron mis sueños, mis metas, mi vida. Rompiendo el corazón en mil pedazos de mi gran familia. Mientras mi luz se apagaba, ellos esperaban mi llegada”, escribió.