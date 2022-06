Empresarios aseguran que no habrá paro de colectivos en San Juan

Las empresas de transporte de pasajeros del interior del país advirtieron sobre la posibilidad de un retorno a los paros de colectivos en las provincias el próximo lunes si el Gobierno de Alberto Fernández no transfiere a los distritos la prometida cuota de fondos nacionales de mayo -en total son $ 3.500 millones- para poder hacer frente al pago de los salarios de ese mes, tras el tenso cierre días atrás de la paritaria con los choferes.

“Si no llegan los fondos necesarios y suficientes de Nación, que es la cuota correspondiente a mayo, el lunes posiblemente haya paro en todo el país”, aseguró este martes el titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), Gerardo Ingaramo.

En San Juan, la situación fue similar, pero actualmente no existe el conflicto. El empresario José Cano de ATAP dijo que a la provincia le adeudaban $150.000.000 de febrero y marzo. No obstante, eso quedó saldado. El referente aclaró que no es la misma situación para todos los distritos. Por ejemplo, a Mendoza todavía le deben.