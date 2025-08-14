jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impuestos

El "Señor del tabaco" deberá pagar más de 1.000 millones de dólares

La Corte Suprema falló en contra de Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Corte Suprema de Justicia le dio un durísimo golpe judicial a Tabacalera Sarandí y a su dueño, Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco". Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y, en consecuencia, la empresa deberá pagar una deuda de más de 1.000 millones de dólares que acumuló con el fisco desde 2018.

Lee además
cristina kirchner va a la corte para que retiren la tobillera electronica y tener mas visitas
Pedido

Cristina Kirchner va a la Corte para que retiren la tobillera electrónica y tener más visitas
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en otros tiempos.
Tribunales

La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio en la causa por violencia de género

El fallo, que contó con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, desestimó todos los argumentos de la empresa, que se había amparado en cautelares judiciales durante años para no pagar el tributo.

Los argumentos de la Corte

El eje central de la decisión de la Corte fue que Tabacalera Sarandí no pudo probar que la ley que estableció el impuesto mínimo fuera "irrazonable" o afectara su derecho a la propiedad. Los jueces sostuvieron que el Poder Judicial no debe evaluar los impactos económicos de los impuestos, ya que eso es una facultad de los otros poderes del Estado.

Además, el fallo remarcó que los impuestos son un "valioso instrumento de regulación" y que es "razonable que el Estado alcance a determinadas actividades con un tributo diferenciado", en este caso, con una finalidad de salud pública para desalentar el consumo de cigarrillos. La Corte calificó la presentación de la empresa como "desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente".

Una Pyme que factura 800 millones de dólares

El caso se inició en 2018, cuando Tabacalera Sarandí se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto mínimo, argumentando que era una pequeña Pyme y que el tributo le impedía competir. Sin embargo, gracias a no pagar ese impuesto, la empresa pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023. El propio Otero admitió en una entrevista que su compañía facturaba 800 millones de dólares al año.

En su fallo, la Corte también rechazó una última maniobra de Otero, quien la semana pasada intentó ganar tiempo informando que se había acogido a un plan de pagos, sin presentar ninguna documentación que lo acreditara.

Con esta decisión, se pone fin a una larga disputa judicial que le permitió a Otero consolidar su poder en el mercado del tabaco a base de no pagar impuestos. Ahora, deberá afrontar una deuda que, según las estimaciones, supera los 1.000 millones de dólares.

Seguí leyendo

Utilizaba Roblox para captar chicos y les cambiaba fotos íntimas por monedas para el videojuego

El significado de encender un sahumerio de rosas los días jueves

Un youtuber argentino, muy complicado en la estafa Libra

Otro hito científico del Garrahan: separaron a dos siamesas santafesinas

La estremecedora carta que dejó el hombre que mató a sus hijos en Misiones

El Gobierno nacional dejará de hacer controles de calidad sobre juguetes, anteojos de sol y otros productos

Cristina Kirchner y los condenados de Vialidad no pagaron los US$500 millones: ¿arranca la ejecución de bienes?

Masacró a su familia y se suicidó: los detalles del escalofriante crimen que conmociona a Misiones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Roblox, el popular juego que fue usado en un caso de grooming.
Peligro virtual

Utilizaba Roblox para captar chicos y les cambiaba fotos íntimas por monedas para el videojuego

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Te Puede Interesar

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá
Elecciones 2025

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes
Rawson

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes

Milei anticipó una ola violeta en Buenos Aires, y reivindicó el uso del Nunca más para hablar del kirchnerismo
Mensaje

Milei anticipó una "ola violeta" en Buenos Aires, y reivindicó el uso del "Nunca más" para hablar del kirchnerismo