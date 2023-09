El periodista prófugo, Ezequiel Guazzora, negó haber violado a una menor y pidió defenderse "en libertad"

“Es una situación paradojal. Sé que nunca tuve relaciones sexuales con ninguna persona menor de edad, mucho menos por precio y mucho menos aun pactándolo con la madre de esa supuesta persona", afirmó Guazzora en un escrito con su firma presentado ante el juez Bignone.

El periodista también se quejó porque el juzgado no aceptó la designación de su abogado, Adrián Albor, como su defensor, con el pretexto de que “al rebelde no se lo escucha”.

“A esta altura sólo sé que se me acusa de un abuso sexual de menor de edad, entre otras calificaciones del mismo hecho, que habría sucedido en mi casa, previo haber pactado con la madre de la persona menor de edad (no sé si habría sido supuestamente un niño o una niña), un precio”, reflexionó en el escrito.

“No sé la fecha, no sé quién es la madre, no sé quién es el menor de edad, no sé si hubo una declaración testimonial, no sé si se hizo en cámara Gesell, no sé si hay alguna pericia médica o psicológica", protestó.

Guazzora denunció que “en el Manual del Buen Inquisidor se enseñaba que en determinado momento había que proponerle al acusado de herejía el reconocer su crimen para que cesara el tormento. Esas prácticas cayeron en desuso”.

“Quiero defenderme, pero se me pide hacerlo desde la cárcel, y eso no es justo”, insistió.

Guazzora presentó múltiples escritos a través del abogado Albor en los que pidió la exención de prisión, la posibilidad de declarar espontáneamente, la garantía de no quedar detenido porque no existen riesgos procesales y denunció que es víctima de una persecución política.

“Me quieren hacer cerrar la boca. Con un teléfono celular y una gorrita me enfrenté durante cuatro años al régimen macrista, llegando a tener millones (no es una expresión, son varios millones) de visualizaciones en Youtube", subrayó.

"Déjenme defenderme en libertad y bánquense lo que tengo para decir. Y si me condenan, iré preso, que será una medalla en mi pecho el sufrir persecución política”, reclamó.

“Si bien sería muy grave la acusación en mi contra, no menos cierto es que existe la posibilidad de que yo sea inocente. Y no hace falta meterme preso por las dudas”, completó.