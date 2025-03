El Gobierno advierte que si hay hechos violentos en la próxima marcha de jubilados "serán reprimidos"

La marcha del miércoles pasado y la violencia que campeó en las inmediaciones de la Plaza del Congreso generó cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad, en particular por el incidente que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo. Más allá de las críticas, y en sintonía con el apoyo explícito del presidente Javier Milei a la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno no se correrá un centímetro de sus políticas para controlar la calle y ratificó que para la próxima marcha "se utilizará una represión de acuerdo a los cánones que se lo hace legalmente".

Comunicado El Gobierno de San Juan suspendió el descuento por los días no trabajados a los docentes

Quien confirmó esta posición fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , que en una entrevista radial este lunes dijo que, más allá de que el Gobierno parece tener varios frentes abiertos, la marcha convocada para el próximo miércoles no es algo que preocupe demasiado en Casa Rosada.

"Lo de la marcha del miércoles (próximo) tampoco nos preocupa. Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados con un reclamo que es absolutamente legítimo no hay ningún problema", dijo el funcionario en la entrevista con radio Urbana Play.

"Ahora, si es una marcha a la que se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar al Gobierno, serán reprimidos por las fuerzas del orden si es que utilizan la violencia para expresarse", agregó.

Francos justificó el accionar de las fuerzas de seguridad el miércoles pasado en que "el uso de la fuerza está absolutamente establecido, reglamentado. No hay una utilización fuera de lo que son los cánones normales de reprimir una manifestación violenta", aunque destacó que "hubo un incidente que se produjo por circunstancias muy particulares, no deseadas".

"El caso de Grillo. Pero eso no fue deseado, no fue impulsado. Fue un accidente. Pero eso no va a impedir que en el futuro se sigan utilizando las fuerzas policiales y de seguridad en la represión de hechos ilícitos", subrayó.

Y se alineó con la ministra Bullrich, respaldada por el presidente Milei: "La ministra hizo todas las evaluaciones que tenía que hacer y le pareció que el uso de la fuerza fue el que correspondía. Ella no está hablando porque sí. Está hablando después de hacer un análisis de que el uso fue el que se debía".

Sobre el final de la entrevista, Francos volvió a ratificar que el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para mantener el control de la calle y que no le temblará el pulso si tiene que reprimir manifestantes.

"Este miércoles, si hay una situación de utilización de la violencia para apoyar una marcha que ha sido siempre pacífica, se utilizará una represión de acuerdo a los cánones que se lo hace legalmente", concluyó.

FUENTE: Clarín