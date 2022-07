El embajador de EEUU en Argentina quiere una "negociación" con Inglaterra por Malvinas

“Estoy aprendiendo más sobre la cuestión todos los días. Estoy estudiando mucho y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto, pero ahora no puedo, no se me ocurre nada. Lo único que podría decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes”, afirmó el diplomático. Luego, se refirió al diálogo que el presidente Alberto Fernández y Johnson mantuvieron en la reunión del G7 sobre el tema y expresó: “Johnson, el otro día, parecía no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el presidente Fernández pero, es una cuestión complicada”.