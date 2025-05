Dólares del colchón: ARCA asegura que limitará la información fiscal a las provincias que no adhieran al régimen

Proyecto El Gobierno mandará al Congreso a ley para blanquear ahorros no declarados y limitar el accionar de ARCA

Y dejó una advertencia: las provincias que no adhieran al nuevo Régimen "perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA (de $ 50.000.000).

"De esta manera, el gobierno avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", señaló el ente en un comunicado.

ARCA salió con esa advertencia luego de que, como anticipó Clarín, los gobernadores afirmaron que mantendrán sus propios regímenes de información y fiscalización. Desde algunas jurisdicciones, confirmaron que seguirán ejerciendo ese control, a pesar de las normas publicadas el viernes en el Boletín Oficial que limitan el envío de información a ARCA.

or caso, el director ejecutivo de ARBA, el organismo de recaudación bonaerense, Cristian Girard, cuestionó el lunes la falta de claridad de los anuncios del Gobierno nacional y remarcó que, "pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes". De esta forma, aclaró que la Agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando.

“No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, sostuvo el funcionario del fisco provincial, que responde a Axel Kicillof.

El gobernador decidió así plantarse frente al blanqueo virtual del presidente Javier Milei y avisó que cobrará lo que corresponda por impuestos provinciales a los fondos que se sumen.

De esta forma, si bien ARCA ya no recibirá información de los bancos sobre acreditaciones de más de $ 50 millones de individuos, ARBA seguirá aplicando los mismos criterios de control. "Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, explicó Girard.

Cómo es el plan de Milei

Para tentar a los ahorristas con fondos fuera del sistema financiero, el Gobierno eliminó regímenes informativos y aumentó los montos mínimos de operaciones (ahora van de $ 30 a 100 millones por mes) a partir de los cuales bancos, tarjetas y proveedores de servicios de pago deben informar a ARCA en forma automática. También oficializó un nuevo régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias, y un proyecto de ley para "blindar" las reformas.

Pero en el equipo de Caputo reconocen que los gobernadores pueden complicar los cambios. "No hay un régimen de adhesión y el país es federal, si algún gobernador quiere hacer inspecciones, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Hoy las provincias están compitiendo para bajar Ingresos Brutos y tasas municipales, sino lo hacen las empresas van a migrar a otro lugar. Si un gobernador tiene ganas de atacar el nuevo régimen, es su decisión política", dijo un funcionario de ARCA.

