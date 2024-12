Cristina Kirchner y un nuevo mensaje para Javier Milei: "¿tienen miedo que hable?"

La ex mandataria nacional Cristina Kirchner arrancó este sábado con un mensaje dirigido a Javier Milei, tras el pedido realizado por los senadores de Unión por la Patria de tratar el futuro del senador Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin justificar. Las intenciones del kirchnerismo son remover al legislador nacional .

En su cuenta de X, Cristina se dirigió directamente a Milei, señalando el pedido de sesión especial y apuntando a los legisladores libertarios. “Fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum”, escribió tras una breve introducción.

Y continuó: “¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1865380905071558811&partner=&hide_thread=false Che Milei!



A vos que decías que venías a terminar con la “casta”, te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11hs, para remover al Senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple… pic.twitter.com/IgdO1NazTe — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 7, 2024

El senador detenido en Paraguay ingresó al Congreso en 2019 por el peronismo, en la misma boleta que llevaba como candidatos a presidente y vice a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin embargo, desde la asunción de Milei, se acercó a La Libertad Avanza y fue clave en la aprobación de la Ley Bases que impulsó el Gobierno desde el inicio de la gestión.

Casi inmediatamente después de la detención de Kueider, Cristina Kirchner y Milei ya habían tenido un cruce en redes sociales, en el que ambos buscaron despegarse del senador. Primero, el jefe de Estado publicó la boleta que presentó el Frente de Todos en 2019 con las fotos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el legislador peronista, que encabezó la lista para ocupar una banca en el Senado por la provincia de Entre Ríos. “Todo tuyo”, afirmó el Presidente.

La réplica de la exmandataria, y vicepresidenta en la gestión de Alberto Fernández, no se hizo esperar: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Besis”.

Desde Unión por la Patria solicitaron una sesión especial para el próximo jueves 12 de diciembre a las 11 de la mañana para trata la remoción del senador Edgardo Kueider por “inhabilidad moral”.