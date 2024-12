Conocido periodista, condenado a 10 años y medio de cárcel por corrupción de menores

La madre de la víctima, cuya identidad se resguarda para proteger a la niña, también fue condenada a 10 años de prisión en calidad de cómplice necesaria.

Además, el tribunal dispuso que se tomen muestras genéticas de Guazzora para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 6 de febrero.

Por la mañana, antes de escuchar el fallo, Guazzora negó los cargos y declaró ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24: "Tengo la tranquilidad de que yo soy inocente de lo que se me está causando. Yo creo en la Justicia, quizá muchas veces me cuestioné creer en el Poder Judicial, pero yo creo en la justicia, necesito creer en la justicia".

"Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La fiscalía se asombro por el silencio del imputado, sin embargo lo tomó como un partido de fútbol: a toda costa hay que ganar. En un juicio hay que buscar la verdad, ustedes señores jueces tienen que buscar la verdad. Hace más de un año que estamos detenidos, atrás hay una familia que sufre con nosotros", declaró Guazzora, quien actualmente tiene pelo largo y barba.

"Se ha dicho cualquier barbaridad, como si me conocieran, como si hubieran compartido conmigo: un monstruo Guazzora'", expresó el acusado de abuso sexual, quien criticó con dureza a la fiscalía, señalando que su alegato carecía de contenido y fundamento.

El periodista fue detenido el 21 de octubre de 2023 tras permanecer prófugo durante 67 días. Fue localizado por la Policía Federal mientras se escondía en una vivienda de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La fiscalía había ordenado que la Policía buscara a Guazzora para secuestrarle su teléfono celular en la escuela donde debía votar según el padrón electoral, pero el periodista no se presentó en el lugar.

La teoría de los investigadores era que alguien le había alertado, lo cual quedó confirmado este viernes: "Me entero por un colega que me llama para avisarme que estaba yendo a mi detención. Si vas a meter preso a alguien, vas al domicilio. No a una escuela en la que va a votar y llamás a los medios", se justificó.

Lo cierto es que, en lugar de presentarse ante la justicia, Guazzora optó por fugarse durante dos meses. Durante ese tiempo, cambió su apariencia cortándose el pelo y afeitándose para pasar desapercibido.

Finalmente, lograron localizarlo gracias al rastreo de llamadas telefónicas y antenas celulares, además de tareas encubiertas realizadas minuciosamente por los investigadores, según información aportada a la línea 134 por testigos.

Cabe destacar que días antes de su captura, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 4 millones de pesos por datos sobre su paradero.

La condena de Guazzora

Guazzora, además, cuenta con una condena previa de tres años de prisión en suspenso impuesta por el Tribunal Oral en lo Federal N°3, por acosar a una diputada y cometer coacción agravada, así como otra sentencia de seis meses por agredir a dos policías en un estacionamiento en 2021.

En consecuencia, la pena unificada asciende a 12 años y seis meses, lo que establece como fecha de finalización de su condena el 12 de octubre de 2035.

En conexión virtual, la madre de la víctima también enfrenta juicio como partícipe necesaria, además de estar acusada de facilitar la corrupción de menores de 18 años.

La fiscal encargada del juicio fue Ana Helena Díaz Cano, al frente de la Fiscalía N° 15 ante los Tribunales Orales, mientras que Adrián Albor asumió la defensa de Guazzora. Por su parte, el defensor oficial Ricardo Richiello representó a la otra acusada.