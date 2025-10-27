Con un feriado puente, se viene un finde extralargo en noviembre

El Gobierno nacional confirmó que habrá un feriado puente en noviembre para la configuración de un fin de semana largo de cuatro días. Esta disposición combina un feriado nacional con un día no laborable con fines turísticos. Esta extensión del descanso se enmarca en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

De este modo, los trabajadores sumarán un día de descanso extra a los previamente anunciados para el mes de noviembre. Se trata de una oportunidad perfecta para disfrutar de los días de calor en alguno de los tantos destinos turísticos que ofrece el país.

Según la comunicación oficial emitida por el Ministerio del Interior, el bloque de descanso se estructurará de la siguiente manera: el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 de noviembre se observará el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.

La Ley 27.399 de feriados establece el marco regulatorio para la traslación de feriados. En este caso, la fecha histórica del 20 de noviembre fue movida al lunes 24, generando una secuencia de viernes, sábado, domingo y lunes de interrupción de actividades.

El Día de la Soberanía Nacional conmemora el 20 de noviembre de 1845, fecha en la que se desarrolló el Combate de la Vuelta de Obligado. Este evento histórico refiere a la resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina frente a la invasión de una escuadra naval anglo-francesa en el río Paraná, simbolizando la defensa de la autodeterminación nacional.

La inclusión del día no laborable el 21 de noviembre tiene por objetivo fomentar la actividad turística interna y dinamizar las economías regionales.