Caso Loan: salieron a la luz los reveladores audios de la prima de Loan

“La van a detener a Macarena. Yo pienso en los chicos. Pero esto sería una estrategia. De Burlando y no sé qué otro abogado. Sería para que Laudelina hable y cuente lo que sabe”, se la escucha decir a la prima del nene buscado en Corrientes.

En conversación con Crónica TV, explicó que recibió un llamado de alguien no reconocido y luego no pudo contener las lágrimas: “Fue una llamada por teléfono. No sé cómo me grabaron. Me siento amenazada. El audio está cortado”.

La contundente declaración de Macarena en medio de la búsqueda de Loan

“Sabemos que no es fácil la posición en la que te encontrás, donde estás custodiada por la gendarmería. Pero bueno, hoy son 75 días de ese almuerzo en el que desapareció Loan”, le dijo el cronista a la prima de Loan.

En respuesta, ella sostuvo: “Acá seguimos haciéndonos fuertes. Mis hermanos están bien”. Acto seguido, hizo hincapié en uno de los pequeños y sostuvo: “La otra noche se puso a llorar y se sentía muy mal”.

“Esto es lo que dice Macarena, pero también habló con respecto al accidente. ‘Me obligaron a ensayar la mentira del accidente’, dijo. ¿Cómo se determina si esto efectivamente fue así o no fue así?”, acotó otro de los periodistas en el aire de Crónica TV.

FUENTE: La 100 radios