Caso Loan: la jueza expresó a la familia una frase un tanto desalentadora, ¿qué dijo?

“Hay que recordar que los abogados y los jueces somos abogados porque, si no, no podríamos ejercer la magistratura. Podemos asegurar los medios, pero no el resultado ”, sentenció.

“Eso depende de muchos factores y me parece que hay algo de animosidad que no logro detectar. Escuchaba cuando empezó todo esto, que todavía estaba en la provincia, eso de decir: ‘Si no lo encuentran, es culpa de la Justicia’. Nosotros vamos a poner lo mejor sin dudas dudo, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, remarcó.

“Destaco la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios y magistrados del país e internacional. Nosotros como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con este grupo que antes mencionaron, o cualquier otro grupo. Es más todo lo que se está cuidando que todo sea dentro del proceso, y creo que eso incomoda y molesta”. sostuvo.

LA DESALENTADORA FRASE DE LA JUEZA DEL CASO LOAN PARA LA FAMILIA

José, su hermano, se quebró este miércoles en medio de una entrevista. La familia ya no soporta. Y sobre el final de la jornada un pedido que podría darle un giro a la causa. Esto sucedió 24 horas después de que adelantaran que un cuarto celular marcó presencia en la zona del naranjal el día de la desaparición de Loan.

“Uno de los más implicados, estamos hablando de Antonio Benítez, pidió ampliar su declaración”, contaron y mostraron los documentos que avalan la información.

“Esto se da también después de que se conociera que la antena de un cuarto celular impactó en la zona del naranjal. Sí, la teoría del encapuchado”, recordaron en Crónica TV.

Además de plantear todos los escenarios posibles, desmenuzaron todos los detalles de los nuevos testigos que deben declarar.

En tanto, en Arriba Argentinos, explicaron que comenzaron a investigar a El Americano, un hombre que habló sobre el pequeño de 5 años, y que se encontraba en el mismo hotel que Macarena y Camila, primas de Loan.

“Sin novedades, lo que está moviéndose es la causa entorno al Americano. Da la sensación que se está invirtiendo bastante tiempo esta semana en ver quién era El Americano, cómo es que llegó esta persona a vivir al hotel donde estaban Camila y Macarena, junto a los abogados de la Fundación Dupuy”, explicó un periodista desde Corrientes.

“Hablamos de El Americano, un hombre que en realidad es de la localidad bonaerense de Avellaneda, que un día llegó a 9 de Julio, se presentó en este hotel donde estaban Macarena, Camila y los abogados ”, desarrolló el notero.

“Dijo que él representaba a una ONG que investigaba casos de trata. Se puso a disposición, le dieron lugar en ese hotel. Y, de repente, cuando le preguntaba al dueño del hotel o la Prefectura quién era este hombre, él decía ‘soy de Interpol’”, contó sobre la explicación que daba el hombre al ser consultado.

“Cuestión que estalla esta situación cuando Prefectura tiene la orden de trasladar a las menores y sus madres a sus propias casas, previo un control médico con una ambulancia en la puerta del hotel. Acá, El Americano le dice que él era de Interpol, que no podían pasar, empieza a poner telas como para tapar las ventanas y también tablones y ahí la Prefectura tenía una orden de la Justicia”, relató.

“No les cerró nada, entró la Prefectura, lo llevó al primer piso, lo identificó, lo obligó a poner las patentes en el auto en el que había llegado, porque circulaba sin patente y pasó el acta a la Justicia, que decidió imputarlo, pero todavía no lo llamó a declarar ”, sostuvo sobre la situación de El Americano ante la Justicia.

