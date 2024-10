Caso Loan: Laudelina Peña, tía del menor, le mandó una reveladora carta a la jueza

Loan se encuentra desaparecido hace más de cuatro meses, en las últimas semanas hubo movimientos en la causa, como chats filtrados que implican a los detenidos Carlos Pérez y Walter Maciel. Ante las nuevas revelaciones hay esperanza desde la defensa de la familia de poder esclarecer el caso, pero la negación de Laudelina frustró lo que parecía ser un cambio clave.

Qué dice la carta que envió Laudelina Peña a la jueza

En el escrito, Laudelina afirma: "Me encuentro muy mal psicológicamente, con la esperanza todos los días de que Loan aparezca. Como se me ataca continuamente, ya no quiero vivir este calvario. No estoy en condiciones de declarar". También continuó: "Prometo por la vida de Loan y mis hijos que gritaré mi inocencia hasta el último segundo de mi vida".

Más hacia el cierre, Peña reafirma: "Con todo lo que me hacen le pido perdón por todo, no estoy en condiciones de declarar. Está en peligro la vida de mi hijo y mía".

Sobre el rol de Laudelina en la causa, recientemente Juan Pablo Gallego, abogado de los padres de Loan, apuntó contra ella. "Laudelina sabe, participó, mintió y estorbó" en la investigación, según Gallego. Y agregó: "Laudelina no va a declarar por ahora, la va a pensar a la próxima mentira".

La tía del niño está detenida, ahora en Luján de Cuyo, por declarar falsamente que Loan había sido atropellado y por su implicación en su ocultamiento. Incluso admitió haber plantado una zapatilla del menor para desviar la búsqueda.

FUENTE: BAE Negocios