Caso Loan: la desesperada decisión los padres de Loan antes una nueva declaración de Laudelina Peña

De esta manera, pidieron apartar de la causa a la abogada de la tía del niño . A raíz de esto, Mónica Chirvin exclamó: “Me quieren apartar del caso. Me ligan a la Fundación Dupuy. Está incómoda la querella, los padres de Loan… Le molesta que declare Laudelina” .

Cabe recordar que María, la mamá de Loan ,explicó el motivo de su decisión: “Laudelina ya mintió ya dos, tres veces, así que otra cosa que mintió es que yo le vendí a mi hijo, así que eso ya es la peor mentira. También que dijo que yo estoy embarazada, así que no, ya eso también es la peor mentira”.

“Ella tiene que saber algo, porque a ella la llamó Antonio Benítez, el marido, preguntándole si Loan llegó cerca del papá. Y la verdad es que no, yo no sé si eso es verdad o no, pero yo creo que sí”, agregó la mujer en aquel entonces.

La contundente declaración del nuevo abogado de la familia de Loan

Mientras tanto, el nuevo abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, reavivó la esperanza en la investigación luego de que afirmara que habrá un nuevo detenido en la causa y que ya se identificó a otro sospechoso que se sumaría a la lista.

“Habla puntualmente a dos personas. Uno que será detenido en las próximas horas. Y un nuevo sospechoso. Alguien que entregó al nene ese día”, aseguraron en el aire de A24. “Vamos a marcar un antes y un después”, sostuvo el letrado en su última entrevista.

En esta misma línea, manifestó: “Se obstaculizó y se entorpeció vergonzosamente una investigación ultra sencilla. Hoy empezó otra historia. Se desmaleza el camino hacia la verdad. El camino a la verdad es inexorable. Efectivamente, hay una persona que no está detenida aún, pero que sí está en la mira”.