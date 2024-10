La mamá de Loan quedó muy complicada por una macabra pista que reveló la tía Laudelina

Chirivin remarcó que Laudelina “va a hacer hincapié en el día del hecho”, el pasado 13 de junio, y en especial sobre lo que ella observó durante el trágico almuerzo donde se vio por última vez a Loan: “Tal vez no le dio importancia porque no pensó jamás que eso podía ser. Ahora, en el transcurso de estos meses, las conductas de distintos actores evidencian que lo que ella escuchó, vio y percibió no estaba tan equivocada. Y no estoy hablando de El Naranjal, precisamente. Después de que desaparece el chico”.

La abogada justificó el silencio de su defendida durante todos estos meses con un argumento polémico: “¿Por qué Laudelina no lo dijo antes? Porque para decir algo, tiene que tener las pruebas. Es decir, como defensa, yo me ocupo de que lo que ella diga se pueda corroborar”.

Días atrás, se supo que la mamá de Loan se presentó en la casa de Macarena, la hija de Laudelina, para pedirle que diga toda la verdad acerca de lo ocurrido. Sobre este tema, Chirivin confesó: “Fue una situación muy molesta y sobre todo irregular que no se debe pasar por alto. La señora María tiene sus abogados para transmitir sus inquietudes y para preguntar lo que ella quiera. Lo pueden hacer a través de un escrito. Existen menores en esa casa y no deben tener ese tipo de contacto. Cualquier duda de la señora María podría haberla canalizado a través de la misma Laudelina, que ella dejó autorizado para que los parientes pudieran ir a verla y a preguntarle lo que quisieran”.