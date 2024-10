Caso Loan: el abogado de la familia tendría identificada a la persona que lo sustrajo del naranjal

De lo que está seguro el letrado es que los primeros días posteriores al 13 de junio, cuando desapareció Loan en el naranjal, eran claves en la investigación, pero se perdió tiempo.

“Era un caso para solucionar esos once días, pero la palabra “trata” obnubiló a los participantes y se perdió el eje lógico de toda investigación, se perdió tiempo, y se dejó de investigar el hecho, y esto es lo que se abandonó”, sostuvo.

Es por ello, que Gallego el fin de semana pasado viajó a Corrientes para observar el lugar donde desapareció Loan, y hacer una reconstrucción de cómo se dieron los hechos, e intentar marcar las diferencias sobre el rol que podría haber tenido cada uno de los participantes.

En ese marco, aseguró que de acuerdo a su hipótesis, la desaparición de Loan está asociada a una “sustracción y ocultamiento del menor con fines sexuales”. “ Creo que los detenidos tienen participación, y responsabilidades. Está quienes lo entregan, quiénes se lo llevan, y otros miran como se lo llevan”, puntualizó.

¿Qué rol tuvo cada sospechoso en la desaparición de Loan?

Más allá que aún no está determinado el rol que tuvo cada uno, lo que está seguro, luego de haber recorrido el predio del naranjal, es la certeza de que “es imposible que se pierda alguien ahí, por más distraído que estés". "Estuve en el sector, y no hay forma que no lo hayan visto”, subrayó.

Además, detalló que toda la secuencia que concierne a la desaparición de Loan, se desarrolla a pocos metros de distancia. “Lo único que está apartado es la casa de doña Catalina, la abuela de Loan. Todo lo demás está muy cerca, y ocurre en cuestión de metros ”, manifestó sobre la espacialidad del lugar.

En ese contexto, el letrado sostuvo que de los siete detenidos, no hay dudas que Laudelina Peña, la tía de Loan, “tiene un rol protagónico". “De ella no tengo dudas”, remarcó. En cuanto al tío de Loan y esposo de Laudelina, Antonio Benítez, el abogado querellante manifestó que “es señalado por toda la familia”, y dijo que a su entender existió cierta planificación pero que estaba dirigida a otro de los seis menores del grupo, precisamente de sexo femenino, aunque ante la fortuita aparición de Loan, “esa planificación cayó”.

“Hubo un descontrol del plan de encubrimiento, lo que estaba programado tuvo algunos sobresaltos, como la intervención de la prensa, pero se terminó tapando con el tema “trata” que sonaba más espectacular, y fue increíble el tiempo que se perdió”, remarcó.

Respecto a los roles que habría tenido el matrimonio de la ex funcionaria, Victoria Caillava y Carlos Pérez, ambos detenidos, especificó que “aún se está tratando de delimitar su participación”.

“Ellos no aparecen donde se dispone la extracción, hay un comportamiento que no es el habitual, pero aún hay que encuadrar el rol de ellos”, manifestó.

En diálogo con Crónica, el abogado aseguró que el día que lo llamó la familia de Loan para que interviniera en la causa, lo que lo impulsó a involucrarse fue cómo el caso “pasó de todo a nada”, y cómo se había dado por cerrado. Ese sentimiento de ir tras la verdad, lo llevó a comprometerse en la causa para representar a María Noguera, y José Peña, los padres de Loan, a los que conoció personalmente días atrás, luego de viajar a Corrientes.

“Me vine con una sensación de que es gente que está sufriendo, y que lo quiere de vuelta a Loan”, detalló.

Nuevo rastrillaje

En el marco de la causa, la querella solicitó que se realice un nuevo rastrillaje sobre los espejos de agua próximos a la zona cero. “En concreto delimitamos un sector que no fue rastrillado, con el fin de encontrar alguna evidencia que nos lleve a Loan, y saber que pasó en ese sector”, detalló.

En los próximos días, cuando la jueza federal, Cristina Pozzer Penzo, dé la orden y confirme la fecha de los rastrillajes, Gallego viajará a Corrientes para participar de los operativos y asegurar que se realice tal cómo ellos lo solicitaron. Para ello, está su intención de estar presente al igual que el perito de parte, José Mazzei.

“Queremos que lo que se haga ahora, se haga cómo debe ser. No queremos dar pasos en falsos”, concluyó.

FUENTE: Crónica