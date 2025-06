Caso Cristina Kirchner: los fiscales se pronunciaron en contra de la prisión domiciliaria

“No se advierten las razones humanitarias que la justifican” . Así se expresaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes participaron en la causa que condenó a la ex presidente Cristina Kirchner , rechazando la prisión domiciliaria solicitada por la defensa y cuya definición se conocerá este miércoles de la mano del Tribunal Oral.

En su dictamen, los fiscales consideraron que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela.

Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron los fiscales.

Con el dictamen presentado, el Tribunal Oral Federal 2 que ahora quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la ex presidenta, quien se presentaría este miércoles de manera voluntaria en Comodoro Py.

(Con información de Infobae)