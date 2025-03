Caos en Buenos Aires por apagones masivos de luz: sin semáforos, subtes, y con 42 grados

Un segundo apagón afectó este mediodía el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta vez especialmente a los clientes de la distribuidora Edesur a raíz de una falla en dos líneas de alta tensión que también implicaron salidas de máquinas de generación en medio de las altas temperaturas. Son las mismas causas del corte que se vivió en la madrugada. Fuentes oficiales y del sector apuntaron a la falta de mantenimiento, pero no hubo todavía una versión oficial en on the record sobre el origen del desperfecto.