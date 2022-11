Arden las redes por fallas en Mercado Pago

Entre los mensajes de los usuarios, en los que mezclaron algo de bronca, humor e ironía, algunos indicaron que no podían acceder a acreditaciones o que "el dinero desaparecía" de sus cuentas. Mercado Pago indicó que lo más probable es que no se vean registradas algunas transferencias. Aun así, remarcaron que no hubo casos de cuentas donde antes había saldo y este desaparecía.

https://twitter.com/FrannEchevarria/status/1595491496261996544 yo que todavía le debo 10 cuotas en mercado crédito pic.twitter.com/6Fg1Mq8igY — FRAN ECHE (@FrannEchevarria) November 23, 2022

https://twitter.com/joaq_villanueva/status/1595496713606860804 Loco necesito mi plata ahora! (?) pic.twitter.com/4PVExTprCo — Joaco (@joaq_villanueva) November 23, 2022

https://twitter.com/miss_ca_bre_an/status/1595496990283943936 Y yo decía que era una señal para que deje de comprar!!! pic.twitter.com/nT0QbcWMUt — CaBreAn (@miss_ca_bre_an) November 23, 2022