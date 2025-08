¿ARCA bloqueó las compras en Shein?: el rumor y la aclaración oficial

El titular de ARCA, Juan Alberto Pazo, afirmó que no se han generado “nuevos requisitos en materia de control” para estos envíos. Además aclaró que el único cambio real es la simplificación del régimen courier, que ahora es más transparente y accesible para los usuarios.

Desde fines de 2024, y luego con la Resolución General 5608/2024 y su actualización en enero de 2025 (RG 5631/2025), ARCA implementó modificaciones clave en el Régimen de Courier:

Se elevó el límite del valor FOB por envío de USD 1.000 a USD 3.000.

Se eliminan aranceles de importación y tasa estadística hasta USD400 por envío (denominado franquicia), siempre que sea para uso personal y no comercial.

Se mantiene el IVA y posibles impuestos internos aplicables.

El límite anual para esta franquicia es de 5 envíos por persona, cada uno de hasta 3 unidades de la misma especie y 50kg por paquete.

¿Cómo surgió el rumor del bloqueo?

Diversos medios difundieron que ARCA podría bloquear envíos provenientes de Shein y Temu si los usuarios no realizaban una confirmación en el portal de “Envíos Postales Internacionales” de Correo Argentino, dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pedido.

Ese trámite, de hecho, corresponde al Correo Argentino, no a ARCA directamente. Si no se completa, se podrían suspender nuevas compras hasta que se justifique la situación, aunque no implica controles adicionales institucionales según el organismo.

Los requisitos para importar productos desde plataformas como Shein son: