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Ucrania

Zelenski se esperanza con una solución pacífica a la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apuntó que tiene "un par de ideas" para terminar en paz el conflicto armado con Rusia.

Por Agencia NA
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que ve perspectivas para una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania.

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“Creo que en esta guerra de Rusia contra Ucrania hay perspectivas para una solución pacífica”, expresó Zelenski en X y subrayó que Ucrania está comprometida con la paz y pidió esfuerzos hacia una resolución diplomática.

“Necesitamos seguir buscando cada día formas de alcanzar un acuerdo de paz. Necesitamos reunirnos con los estadounidenses. Tenemos un par de ideas más sobre cómo podemos forzar el fin de esta guerra”, señaló Zelenski.

Anteriormente, Zelenski indicó que una reunión entre las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, prevista inicialmente para la semana pasada, fue pospuesta por iniciativa de Estados Unidos.

Las delegaciones habían celebrado previamente dos rondas de conversaciones en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, seguidas de otra ronda en Ginebra los días 17 y 18 de febrero.

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