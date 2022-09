Video: le usurparon la casa, llamó a sus amigos y mirá lo que hizo para recuperarla

Todo comenzó cuando Víctor se dio cuenta que la llave no entraba en la cerradura. Los usurpadores la habían cambiado. Luego de dejar a su familia en la vivienda de otro ser querido, el hombre fue a buscar a dos amigos para sacar a los "okupas".

La escena fue grabada y se hizo viral. Los tres hombres forzaron el portón, entraron al inmueble "armados" con palos y comenzaron a sacar a los intrusos, con pertenencias incluídas. Entre ellos habían dos menores.

Acorralados, los usurpadores salieron pacíficamente y le dijeron al dueño que pensaban que era del banco. Pero frente a eso, el propietario fue contundente: "la casa es mía, la estoy pagando desde hace un año. Tengo una hipoteca de 350 mil euros".

El propietario del inmueble reconoce que quizá las formas con las que entraron en la casa no fueron las mejores. "No es correcto cómo actuamos. Entrar intimidando. Los okupas al principio no se mostraron cooperativos pero luego ya sí. Nosotros les dejamos recoger sus bienes, lo recogieron todo y salieron a pie", relata.

“En ningún momento utilizamos ningún insulto ni amenaza. Llevábamos los palos porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar”, cerró el hombre que logró recuperar su hogar. Mirá el video.