Un sacerdote celebró la misa sobre una colchoneta inflable en el mar

En las imágenes que circulan por todo el mundo se puede observare al cura, sin camisa, delante de su altar improvisado en una colchoneta, frente a un grupo de personas que estaban traje de baño.

Pero a la arquidiócesis de Crotone no le gustó nada y por medio de una nota de prensa que se publicó en su página web, condenaron al cura: "La celebración eucarística tiene un lenguaje particular, está hecho con gestos y símbolos que es justo respetar y valorar, no hay que renunciar a ellos con tanta superficialidad. Es necesario mantener ese mínimo decoro y atención por los símbolos", escribió.

ertertertert.jpg (Captura de video: el sacerdote en plena misa).

Frente a la repercusión que, Don Mattia divulgó una carta enviada a la arquidiócesis, en la que explica que no quiso banalizar la eucaristía o manipularla para enviar otros mensajes.

"Fue simplemente una misa con la que se concluía una semana de trabajo con los jóvenes que participaron en el campamento. Los símbolos son fuertes, es cierto, y son elocuentes (...) Hubo una cierta ingenuidad de mi parte en no darles el justo peso", admitió. "Pido humildes disculpas desde el fondo de mi corazón por la confusión causada por las imágenes divulgadas en los medios", culminó.

