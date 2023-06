Un argentino, entre los mejores retratistas de la Vía Láctea

Son pocas las fotografías de la Vía Láctea que compiten en concursos internacionales de imágenes estelares tomadas desde suelo argentino; sin embargo el registro estético de estos cielos está por segundo año consecutivo entre los mejores de todo el mundo, de la mano de Gonzalo Santile, argentino aficionado a la práctica de la astrofotografía que ganó un espacio en el Milky Way Photographer of the Year, este año con las estrellas de Cafayate, en Salta, el anterior con las de Vinchina, en La Rioja.