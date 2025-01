Se hizo pasar por Brad Pitt, enamoró a una mujer y le robó 830.000 euros

Todo comenzó en febrero de 2023, cuando Anne creó una cuenta en Instagram para compartir imágenes de unas vacaciones en los Alpes. Poco después, fue contactada por alguien que se presentó como Jane Etta Pitt, la supuesta madre del actor. Este perfil aseguraba que su “hijo” necesitaba a alguien como ella. Al día siguiente, el propio “Brad Pitt” inició una conversación con la diseñadora, y así comenzó una relación virtual que se prolongó por más de un año y medio.

Los estafadores utilizaron IA para enviar imágenes, videos y documentos falsos que convencieron a Anne de la realidad de “Brad Pitt”.

“Era el hombre perfecto en palabras”, expresó la mujer en una entrevista al programa francés “Sept à huit”, de la cadena TF1.

Durante ese tiempo, el falso Pitt afirmó estar interesado en su trabajo, algo que, según Anne, su esposo no hacía, por ello decidió divorciarse y, todo el dinero que obtuvo, se lo entregó a los estafadores.

Cuando su hija le dijo que estaba siendo engañada, la mujer le respondió: “Cuando lo veas en persona, me pedirás disculpas”.

Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir en el verano de 2024, cuando el verdadero Brad Pitt fue visto con su pareja, Inés de Ramon.

Al final, Anne quedó en la ruina, vendió todos sus muebles y debió mudarse con una amiga. Tras intentar suicidarse en tres ocasiones, fue ingresada en una clínica especializada en depresión.

“Me pregunto por qué me eligieron para hacerme tanto daño. Nunca he lastimado a nadie. Estas personas merecen el infierno”, aseguró Anne en su conversación con “Sept à huit”.

Este no es el primer caso de estafas usando la identidad del actor: meses atrás, cinco personas fueron detenidas en España por engañar a dos mujeres vulnerables utilizando una técnica similar, por un monto total de 325 mil euros.