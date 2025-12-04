jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video impactante

Murió aplastado por una barra mientras hacía press de banca en un gimnasio de Brasil

Ronald Montenegro, figura clave en la preservación de los famosos muñecos gigantes del Carnaval de Olinda, falleció luego de que una barra de pesas cayera sobre su pecho durante un entrenamiento. La Policía investiga el hecho como una muerte accidental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
muerte en un gimnasio de Brasil

La ciudad de Olinda, en Brasil, atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de Ronald José Salvador Montenegro, un emblemático impulsor de la cultura local y presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes. El hombre, de 55 años, sufrió un accidente mientras entrenaba en la RW Academia, ubicada en Jardim Atlântico, y no logró sobrevivir pese a recibir atención médica inmediata.

Lee además
Yuval Raphael, la representante de Israel en la edición 2025 de Eurovisión
Polémica

Seis países le dicen no a Eurovisión 2026 porque participa Israel
futuro dorado: mira cuanto se dispararia el oro, segun expertos
Metales

Futuro dorado: mirá cuánto se dispararía el oro, según expertos
image

Según reconstruyeron medios brasileños, Montenegro realizaba una rutina habitual de press de banca cuando perdió el control de la barra, que terminó golpeándolo en el pecho. Las cámaras internas del gimnasio muestran que, tras el impacto, alcanzó a incorporarse y caminar hacia la recepción, donde finalmente se desplomó. Personal del lugar lo asistió de inmediato y un equipo médico lo trasladó a la Unidad de Pronto Atención de Olinda; sin embargo, llegó en paro cardiorrespiratorio y los intentos por reanimarlo no tuvieron éxito. En total, levantaba alrededor de 75 kilos al momento del incidente.

El gimnasio difundió un comunicado lamentando lo ocurrido y asegurando que su personal actuó con rapidez. También destacó que Montenegro era un socio muy querido y manifestó su disposición para acompañar a la familia. Allegados contaron que el hombre tenía más de tres décadas de experiencia en musculación y nunca había protagonizado un episodio similar. Incluso estaba acompañado por un entrenador personal durante la sesión.

Especialistas consultados por G1 Pernambuco explicaron que existía la posibilidad de que la manera en que sujetaba la barra –una técnica conocida como false grip– facilitara que se deslizara, aunque subrayaron que no puede atribuirse la causa del accidente únicamente a ese factor sin un informe pericial concluyente.

La noticia sacudió especialmente al ambiente cultural. Desde el Palácio dos Bonecos Gigantes, institución que Montenegro dirigía desde su creación y que resguarda más de 300 figuras emblemáticas del carnaval, anunciaron la suspensión de actividades hasta el 5 de diciembre. Lo recordaron como un “creador incansable y guardián de la tradición”, responsable de expandir el acervo y formar nuevas generaciones de artesanos. Su aporte resultó clave para consolidar a Olinda como epicentro nacional de esta manifestación, declarada patrimonio inmaterial de Brasil en 2005.

Montenegro, además, trabajaba en el sector de logística y era padre de dos jóvenes, Milena y Ronald Junior. Sus familiares y amigos lo definieron como un apasionado del carnaval y de las expresiones populares. Colectivos culturales como Homem da Meia-Noite también expresaron su pesar por la pérdida.

Mientras tanto, la Policía Civil de Pernambuco clasificó el hecho como una muerte accidental y continúa reuniendo información para cerrar el informe oficial. Desde la academia aseguraron que su equipo está entrenado en primeros auxilios y que la rutina de Montenegro estaba debidamente supervisada.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en prácticas de musculación y la importancia de una correcta técnica de agarre en ejercicios de fuerza. La familia del deportista pidió que el accidente sirva para reforzar protocolos y evitar nuevas tragedias en los gimnasios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1996722605139615901&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?

Así son los cables submarinos que dan Internet a todo el mundo

Francia suspende el tradicional concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos por una "altísima" alerta terrorista

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Quién es Mindy Glazer, la carismática jueza que condenó a 5 mendocinos por robar en un shopping de Miami

León XIV le pidió a Trump que no ataque Venezuela, pero se abrió a las sanciones económicas

El Huevo de Fabergé que le regaló Nicolás II a su madre rompió récord en una subasta

Cinco empresarios mendocinos terminaron presos en Miami por robar en tiendas de ropa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
falabella anuncio la apertura de un nuevo local: ¿donde queda?
¡Bomba!

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?
Decisión

El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"