Escándalo real: mirá qué presidente y su esposa fueron en zapatillas al velorio de Isabel II

emmanuel-macro-y-esposa-20220919-1422806.webp

Las fotos fueron tomadas el 18 de septiembre, un día muy emotivo para los británicos ya que a partir de las 11 horas de la mañana, despidieron los restos mortales de su reina de 96 años.

De todos modos, pese a la indignación, a nadie se le escapó que la pareja presidencial, se presentó luego correctamente vestida (ella con tacos aguja y medias de seda negras y él, de traje oscuro) a la capilla ardiente en el histórico Hall de Westminster para presentar sus condolencias al círculo de la monarca, que falleció el 8 de septiembre pasado, tras permanecer más de 70 años en el trono británico.

emmanuel-macro-y-esposa-20220919-1422807.jpg

¿No tuvieron tiempo de cambiarse en el avión? La prensa británica -y también algunos medios franceses- se interrogan si al presentarse así en Westminster, Macron realmente rindió un homenaje a la reina más longeva de Europa.

No son pocos los que especulan con que tal vez ese look "de incógnito" fue ex profeso, para poder palpitar de cerca el sentimiento del millón de británicos, en la fila de espera de quienes se concentraban en las calles de Londres para el último adiós.

En los alrededores de Westminster, Emmanuel Macron lucía un blazer azul marino y un pantalón gris oscuro con zapatillas deportivas negras con detalles blancos; su esposa Brigitte tenía un look muy parecido. Al ingresar a Westminster Abbey, ayer, algunos periodistas interceptaron al presidente de Francia, para pedirle alguna declaración sobre el momento y él eligió ser cortés, pero breve. Y ya no pudo ocultar su look casual aunque las cámaras evitaron tomarlo de cuerpo entero.

Del mismo modo que el emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, Macron avisó que se trasladaría por su cuenta hasta Westminster y luego al Palacio de Buckingham.

Quisieron pasar de incógnito, pero los pescaron y luego los escracharon en redes.