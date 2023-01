Escándalo: la fuerte acusación del príncipe Harry contra su hermano William

Según el relato de Harry, el incidente entre ambos se produjo en su casa de Londres en 2019. Fue William quien llegó hasta ahí con el supuesto deseo de charlar acerca del deterioro de la relación entre ambos tras el matrimonio de Harry con la actriz estadounidense.

Sin embargo, desde el primero momento, William se quejó de Markle, calificándola de "difícil" y "grosera", lo que Harry afirma era una repetición de las agresiones que la prensa inglesa le ha dedicado a su esposa.

Su hermano también estaba "visiblemente enojado", escribe Harry, y buscó calmarlo de todas las maneras posibles. Le dijo que estaba repitiendo los mismos términos injuriantes que la prensa, y que pretendía que tuviera más juicio que eso. También acusó a William de actuar como un "heredero", sin poder entender por qué su hermano estaba molesto.

La discusión creció en tensión, e intercambiaron insultos. Luego de que William alegara que solo quería "ayudar", Harry le retrucó que lo que estaba haciendo lejos de estaba de ser útil. Esto al parecer hizo enojar aún más a William, que empezó a acercarse a su hermano de forma amenazante.

Harry apunta que fue en este momento en que empezó a sentir miedo. Fue a la cocina a buscar un vaso de agua y se lo dio a su hermano, con el deseo de intentar tranquilizarlo, y le dijo que cuando se ponía así, "era imposible hablar" con él.

Fue en ese momento que William imprevistamente se lanzó contra Harry, lo agarró de las solapas del saco, lo revoleó y lo tiró al piso, haciéndolo caer sobre el plato de comida de una mascota, que se astilló y lastimó a Harry.

"Dejó el agua, me volvió a insultar, y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato de comida del perro, que se rompió bajo mi espalda, y sentí los pedazos cortándome la piel. Me quedé en el suelo un momento, aturdido, luego me puse en pie y le dije que se largara", escribe Harry.

Según Harry, William lo instaba a devolverle el golpe, al igual que hacía en las peleas que tenían cuando eran niños. Harry dice que se negó a hacerlo. William se marchó, dice Harry, y luego volvió "con cara de arrepentimiento y se disculpó".

Antes de partir, William al parecer tuvo un pedido final. "Se volvió y me dijo: 'No hace falta que le cuentes esto a Meg'".

"'¿Qué cosa?¿Que me atacaste?'".

"'No te ataqué, Harold'".

Harry afirma que no se lo contó inmediatamente a su mujer, pero sí llamó a su terapeuta.

