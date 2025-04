El primer video de YouTube cumple 20 años: la insólita grabación que acumula millones de vistas

El video, que hoy acumula más de 227 millones de reproducciones, es considerado un símbolo del nacimiento de YouTube, una plataforma que en sus inicios no contaba con ningún contenido hasta ese momento.

En el clip, Karim aparece hablando directamente a la cámara, en un estilo que hoy podría considerarse precursor de los vlogs populares. “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”, comenta en un tono casual y espontáneo.

YouTube fue creado en febrero de 2005 por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley. Sin embargo, recién dos meses después que se subió el primer video a la plataforma. Aunque Karim fue el primero en protagonizar y cargar un video en YouTube, su participación en el proyecto fue limitada en comparación con la de sus socios. Karim había decidido actuar únicamente como asesor técnico, ya que no confiaba plenamente en el potencial de crecimiento de la plataforma.

Esta decisión tuvo consecuencias significativas cuando, en octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares. En ese momento, Karim recibió una menor cantidad de acciones en comparación con Chen y Hurley, quienes eran los principales accionistas. A pesar de ello, su contribución inicial sigue siendo recordada como fundamental para el desarrollo de la plataforma.

Embed - Me at the zoo