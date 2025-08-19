martes 19 de agosto 2025

Escándalo

El hijo de una princesa europea, detenidos por delitos sexuales

De ser un niño muy llamativo por su aspecto físico y su carácter, con el tiempo se convirtió en una pesadilla para su familia y sus víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Pido perdón”. Fue la declaración inicial de Marius Borg, el hijastro del príncipe heredero de Noruega. Está en medio de un escándalo que complica a la casa real de ese país. Sus exparejas lo acusan de violencia física y psicológica. Tiene apenas 28 años, pero lleva una larga historia de escándalos de todo tipo. Esta vez, fue detenido porque se lo acusa de cuatro violaciones y otros 28 delitos.

Si las inculpaciones prosperan en un juicio, podría ser sentenciado a cumplir una pena de 10 años de prisión.

image

Su vida siempre estuvo acompañado de notas periodísticas. Su madre se casó con el heredero al trono de Noruega. Marius era hijo de un matrimonio anterior de Mette-Marit Tjessem Høiby. Ella se casó en 2001 con el príncipe heredero Haakon Magnus, hijo de los reyes Harald V y Sonia de Noruega. Marius, un niño extremadamente rubio, fue uno de los predilectos de los fotógrafos ese día.

Con el paso del tiempo, su nombre siguió en la tapa de los medios, pero por los escándalos que comenzó a tener en su adolescencia. Ahora, con 28 años, enfrenta acusaciones muy graves por los que podría pasar 10 años preso.

image

Un miembro de la familia real noruega, en graves problemas

Marius no es heredero al trono, porque es hijo de un matrimonio anterior de la princesa consorte. Pero su vida nunca fue abandonada por el interés de la prensa que sigue a la realeza europea. Marius, el heredero no oficial de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido imputado este lunes por la Fiscalía del país nórdico por un conjunto de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones. Pero, además, enfrenta casos por violencia doméstica, grabación sexual sin consentimiento y otros incidentes de agresión y amenazas.

image

Según el fiscal noruego Sturla Henriksbo, hay denuncias de abusos presentadas por exparejas de Borg, y no por meros encuentros casuales. Una de las acusaciones se habría originado en un hecho durante un encuentro consensuado y documentado en grabaciones realizadas por el acusado.

Pero Marius ya venía con episodios anteriores. Incluyen maltrato de exparejas, daños, amenazas de muerte, incumplimiento de órdenes de alejamiento, perturbación del orden público, abuso sexual contra un agente policial, y múltiples infracciones de tráfico. Un abanico de conductas antisociales.

Este caso es inédito por su magnitud: algunos incidentes habrían continuado aún cuando Borg estaba bajo investigación, lo que demuestra un patrón persistente de comportamiento delictivo.

El comienzo de los problemas con la justicia para el excéntrico Marius Borg

La saga judicial se remonta a agosto de 2024, cuando Borg fue detenido por primera vez tras un altercado en el apartamento de su entonces pareja. Reconoció usar sustancias como alcohol y cocaína, y pasó brevemente por prisión preventiva, aunque posteriormente fue liberado.

Posteriormente, fue arrestado otras dos veces, incluyendo una por incumplimiento de orden de alejamiento y otra por mantener relaciones sexuales con una persona incapaz de resistirse. En particular, su teléfono móvil fue incautado y contenía material explícito que contribuyó a las pruebas en su contra.

Hasta junio de 2025, el número de víctimas ascendía a diez personas, entre ellas la presentadora Linni Meister, quien habría sido agredida en el palacio de Skaugum en 2018, cuando Borg tenía apenas 21 años. Pero los escándalos se multiplicaron.

El juicio está previsto para enero de 2026 y podría tener una duración de aproximadamente seis semanas. Si resulta culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 10 años de prisión.

La respuesta de Borg y de la familia real

Marius Borg niega los cargos más graves -violación y violencia doméstica- aunque su defensa ha reconocido que podría declararse culpable de delitos menores.

Las autoridades han sido enfáticas en que su vinculación familiar con la monarquía no implicará ningún trato especial. “No recibirá ni mayor indulgencia ni un trato más severo que cualquier otro ciudadano”, afirmó el fiscal.

El palacio real ha preferido mantenerse en silencio, remitiendo el asunto a los tribunales, aunque reconoció la gravedad del caso y mencionó que la familia recibió ayuda profesional.

Incluso, una de las imágenes más conocida en los medios y en las redes sociales, es una del joven con el torso desnudo, en el que tiene en una misma mano un arma y una botella de una bebida alcohólica. Además, lleva sobre el pantalón -a la altura de la cintura- una cantidad importante de billetes, como una recompensa o por estar dispuesto a entregarlos a cambio de algo.

Escándalo familiar: Marius Borg y la madre en el ojo del huracán

El caso no sólo golpea a la realeza noruega porque es el hijo de la princesa consorte, esposa del heredero al trono. Ella también aparece cuestionada por las actitudes del joven Marius. Sucede que la princesa Mette-Marit es de las personas más impopulares de la monarquía en ese país. Tiene una enfermedad, padece fibrosis pulmonar crónica, que ha afectado su agenda pública. Muchos en Noruega creen que debería dejar de representar al Estado de Noruega, en su condición de futura reina consorte.

Pero la avalancha de críticas en su contra llegan por su hijo de primer matrimonio. Los noruegos creen que Mette-Marit habría advertido a su hijo sobre detenciones y allanamientos en casos anteriores. Más precisamente: la exnovia de Marius, la modelo Juliane Snekkestad, ya había avisado a Mette-Marit de los comportamientos del joven durante su relación.

Tanto en las redes sociales suele decirse sobre ella: "Nada hay más inaceptable que una mujer protegiendo a su hijo violador".

La avalancha de controversias ha coincidido con episodios que han alimentado aún más el escrutinio sobre su papel como madre. Por ejemplo, se criticó a Mette-Marit por supuestamente advertir a su hijo sobre una inminente detención y facilitar la limpieza del departamento antes de un allanamiento.

