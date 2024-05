Conmoción en Francia: un hombre intentó prender fuego una sinagoga y fue abatido por la policía

El alcalde de Rouen Nicolás Mayer Rossignol dijo que el sospechoso trepó al dar vuelta un container llenó de basura para llegar al lugar. Rompió un vidrio y arrojó una suerte de coctel Molotv dentro de la sinagoga. Produjo inicialmente un fuego y causó “un daño significativo”.

Los testigos cuentan que el hombre estaba equipado con un cuchillo y una barra de hierro . Estaba en el techo de la sinagoga cuando llegó la policía. Luego supuestamente “corrió” hacia ellos con apariencia amenazadora. La policía disparó varias veces. El individuo recibió varios tiros.

Al no haberse encontrado ningún documento de identidad al hombre armado, aún no ha podido ser identificado. Se están realizando verificaciones, en particular en lo que respecta a sus huellas dactilares.

Las investigaciones destinadas a esclarecer las motivaciones del sospechoso y su identidad fueron confiadas a la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN), en el marco de la investigación abierta por la fiscalía de Rouen por "incendio intencional contra un lugar de culto" y “violencia contra personas que ostentan poderes públicos”. Una segunda investigación la lleva a cabo la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) sobre las condiciones de uso del arma por parte del policía.

Rouen conmocionada

“Con este ataque y este intento de incendio en la sinagoga de Rouen, no sólo la comunidad judía se ve afectada. Toda la ciudad está conmovida y conmocionada”, afirmó el alcalde de la ciudad, Nicolas Mayer-Rossignol (PS).

Jonas Haddad, abogado de Ruán y consejero regional (LR) de Normandía, lamentó que tal ataque se haya cometido en este barrio "sin incidentes, vigilado por numerosas cámaras de videovigilancia".

“Los judíos podrían haber sido quemados si hubiera habido un servicio religioso. No estamos lejos de Saint-Étienne-du-Rouvray, donde el padre Hamel fue asesinado dentro de su iglesia. Todos estamos trabajando para garantizar que las comunidades religiosas vivan en armonía” dijo.

La policía fue llamada cuando los vecinos vieron a la mañana muy temprano que salía humo del techo de la sinagoga. Cuando llegaron, se encontraron cara a cara con el atacante.

Chmouel Lucecki, un rabino de Rouen, dijo que el incidente era “shockeante”. “Es importante que encendamos las velas de Shabbat para mostrar que no tenemos miedo”, propuso. Shabatt comienza en la noche de este viernespara la religión judía.

Dos investigaciones paralelas

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este viernes, en Ruan (Sena Marítimo). La policía "neutralizó" a un "individuo armado, que claramente deseaba prender fuego a la sinagoga de la ciudad", anunció el Ministro del Interior en la red social Coraje. La fiscalía de Rouen abrió dos investigaciones.,

La primera investigación fue encomendada a la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN) y la segunda a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), según la misma fuente.

Una ola de antisemitismo

Francia está siendo afectada por actos antisemitas y profonación de tumbas en los últimos meses, después del ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel y cuando la guerra en Gaza continúa.

“Con este ataque y este intento de incendio en la sinagoga de Rouen, no sólo la comunidad judía se ve afectada. Toda la ciudad de Rouen está conmocionada y conmocionada”, declaró Nicolas Mayer-Rossignol, quien envió su “pensamiento y apoyo total a la comunidad judía” de su ciudad.

El presidente del Consistorio Central de Francia, Elie Korchia, agradeció a los agentes de policía que, según él, “evitaron una nueva tragedia antisemita en nuestro país”.

El gran rabino de Francia, Haïm Korsia, elogió también la “reactividad” de la policía . Indicó que “pasará allí un Shabat muy pronto para asegurar a los fieles mi pleno apoyo”.

Más ataques

La de Rouen no fue la única sinagoga atacada. La mayor sinagoga de Varsovia fue atacada con molotov y el presidente de la unión de Estudiantes Judíos fue asaltado en Bruselas.

El presidente de los Rabinos Europeos, Pinchas Goldschmidt explicó que “las estadisticas indican un aumento de centenares de casos en toda Europa”.

“Muchos judíos estan tratando de ocultar su judaísmo. Una de las preguntas a los rabinos es si pueden retirar la mezuzah de las puertas de sus casas desde los ataques del 7 de octubre”, contó.

