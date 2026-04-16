Chile endurece la política migratoria: Comenzaron los vuelos de deportación

El gobierno de Chile ejecutó el primer vuelo de deportación de inmigrantes en situación irregular y puso en marcha una política de control migratorio más estricta. El operativo trasladó a 40 extranjeros desde Santiago hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Treinta de ellos tenían antecedentes penales.

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La medida marca el inicio de un esquema de expulsiones periódicas . El Ejecutivo busca consolidar un sistema continuo con vuelos mensuales y un objetivo de hasta 1.400 deportaciones en un año . "Habrá más", afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El ICE andino

El plan forma parte de las primeras decisiones de José Antonio Kast, que asumió hace poco más de un mes con foco en seguridad y migración. En ese marco, el Gobierno también frenó el proceso de regularización de más de 180.000 migrantes impulsado por la gestión anterior.

Según datos oficiales, unas 6.000 personas dentro de ese universo tendrían antecedentes delictivos. Ese punto fue central para justificar el cambio de estrategia. La nueva administración descarta permisos masivos de residencia y prioriza un enfoque restrictivo.

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Primer vuelo de expulsión, caída en ingresos irregulares y aumento en las salidas voluntarias del país.

Un compromiso firme del Presidente Kast con el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley. pic.twitter.com/6jGLUGNYSx — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) April 16, 2026

En paralelo, el Gobierno desplegó operativos en Santiago con más de 700 efectivos para detectar y detener migrantes irregulares. La política combina expulsiones con controles territoriales más intensos.

El eje operativo se completa con el Plan Escudo Fronterizo. La iniciativa apunta a reforzar la frontera norte con infraestructura física y tecnología. Incluye zanjas de hasta tres metros de profundidad, muros de cinco metros de altura, cercos electrificados, torres de vigilancia y drones con cámaras térmicas.

Las obras se concentran en zonas como Chacalluta, en la región de Arica, donde trabajan el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas. El objetivo es cerrar pasos no habilitados y reducir el ingreso irregular.

El endurecimiento migratorio tiene impacto regional. Perú declaró el estado de emergencia en distritos de la frontera sur ante un posible aumento del flujo migratorio. En Tacna, las autoridades reforzaron controles y desplegaron fuerzas conjuntas.

La política migratoria se inscribe en una agenda más amplia del Gobierno. Kast vincula la inmigración irregular con el avance del crimen organizado y promueve medidas para sancionar tanto el ingreso ilegal como a quienes lo faciliten.

Con este esquema, el país vecino abre una nueva etapa en su estrategia migratoria. El foco está puesto en expulsiones, control fronterizo y mayor presencia de fuerzas de seguridad.