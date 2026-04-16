jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Chile endurece la política migratoria: Comenzaron los vuelos de deportación

El gobierno de José Antonio Kast lanzó el primer vuelo de expulsión, frenó la regularización y refuerza la frontera con medidas más estrictas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno de Chile ejecutó el primer vuelo de deportación de inmigrantes en situación irregular y puso en marcha una política de control migratorio más estricta. El operativo trasladó a 40 extranjeros desde Santiago hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Treinta de ellos tenían antecedentes penales.

Lee además
buscan en chile a un argentino que intentaba ascender el volcan llaima
Paradero

Buscan en Chile a un argentino que intentaba ascender el volcán Llaima
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer,  y el presidente de Francia, Emmanuel Macron
Cumbre

Starmer y Macron presidirán reunión virtual de líderes mundiales sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

La medida marca el inicio de un esquema de expulsiones periódicas. El Ejecutivo busca consolidar un sistema continuo con vuelos mensuales y un objetivo de hasta 1.400 deportaciones en un año. "Habrá más", afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El ICE andino

El plan forma parte de las primeras decisiones de José Antonio Kast, que asumió hace poco más de un mes con foco en seguridad y migración. En ese marco, el Gobierno también frenó el proceso de regularización de más de 180.000 migrantes impulsado por la gestión anterior.

Según datos oficiales, unas 6.000 personas dentro de ese universo tendrían antecedentes delictivos. Ese punto fue central para justificar el cambio de estrategia. La nueva administración descarta permisos masivos de residencia y prioriza un enfoque restrictivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Oficina_Pdte/status/2044808768995627236?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2044808768995627236%7Ctwgr%5Edc9d2a948db62413528c49f2ce9db81a37fba4bd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.baenegocios.com%2Fmundo%2Fkast-endurece-la-politica-migratoria-chile-comenzo-los-vuelos-de-deportacion%2F&partner=&hide_thread=false

En paralelo, el Gobierno desplegó operativos en Santiago con más de 700 efectivos para detectar y detener migrantes irregulares. La política combina expulsiones con controles territoriales más intensos.

El eje operativo se completa con el Plan Escudo Fronterizo. La iniciativa apunta a reforzar la frontera norte con infraestructura física y tecnología. Incluye zanjas de hasta tres metros de profundidad, muros de cinco metros de altura, cercos electrificados, torres de vigilancia y drones con cámaras térmicas.

Las obras se concentran en zonas como Chacalluta, en la región de Arica, donde trabajan el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas. El objetivo es cerrar pasos no habilitados y reducir el ingreso irregular.

El endurecimiento migratorio tiene impacto regional. Perú declaró el estado de emergencia en distritos de la frontera sur ante un posible aumento del flujo migratorio. En Tacna, las autoridades reforzaron controles y desplegaron fuerzas conjuntas.

La política migratoria se inscribe en una agenda más amplia del Gobierno. Kast vincula la inmigración irregular con el avance del crimen organizado y promueve medidas para sancionar tanto el ingreso ilegal como a quienes lo faciliten.

Con este esquema, el país vecino abre una nueva etapa en su estrategia migratoria. El foco está puesto en expulsiones, control fronterizo y mayor presencia de fuerzas de seguridad.

Temas
Seguí leyendo

Trump no descartó la posibilidad de viajar a Pakistán si se alcanza un acuerdo con Irán

Comienza a regir el alto el fuego por 10 días alcanzado entre Israel y el Líbano

Donald Trump anunció un alto el fuego en El Líbano

Delcy Rodríguez desmanteló el "Salón Néstor Kirchner" y reavivó la polémica en Venezuela

El Presidente de Colombia también habló de la inflación argentina

Uruguay: entra en vigor la ley de eutanasia

¿Viajás a Europa?: conocé el nuevo sistema digital para ingresar como turista

Cuba celebró los 65 años de la Victoria de Girón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
comienza a regir el alto el fuego por 10 dias alcanzado entre israel y el libano
Medio Oriente

Comienza a regir el alto el fuego por 10 días alcanzado entre Israel y el Líbano

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Proyecto minero Vicuña   
Tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas
Vieja disputa

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas

Te Puede Interesar

El aborto legal en Argentina sigue abriendo disputas ideológicas en San Juan. 
Opiniones

Una controversia por el aborto en San Juan: el dilema de los pañuelos ante la cruda realidad del abuso

Por Miriam Walter
Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios
Preocupación

Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios

Plenario de la CGT San Juan. 
Política gremial

Las elecciones en la CGT de San Juan, entre el reordenamiento y el avance de otras prioridades

Imagen ilustrativa
Atraco en San Martín

Fue emboscado y asaltado frente a su hijo por un motochorro: le robaron más de $2.000.000

Foro de Abogados de San Juan.
¿Guerra en puerta?

Piden remover del Foro de Abogados a miembros que integran una agrupación de profesionales