Chau Tinder: la nueva aplicación para "revivir la llama" y evitar que quedes soltero

Viajeros Al final, Qatar no es tan caro: mirá que podés comprar con mil pesos

Pero para que esto no suceda, existe una aplicación -similar a Tinder - que, justamente, tiene como principal objetivo mantener viva la llama de la pareja y que todo dure más. Lo que busca esta app es que el romanticismo del principio no se apague.

Para aquellos que están pasando por ese problema, o que tienen miedo de perder la pasión con su pareja, la aplicación Sparks es la ideal. Si bien su similitud operativa con Tinder está, la app apunta directamente a las parejas que tratan de que la llama reviva para que el amor salga a flor de piel.

De qué se trata la flamante aplicación similar a Tinder

En español, Sparks significa "chispas", que es justamente lo que busca generar la aplicación. Se trata de una app móvil que tiene como objetivo traer propuestas y planes originales a una relación, convirtiéndola en una más divertida y dinámica.

Ankit Nayal, fundador de la plataforma, fue el encargado de idear este increíble sitio luego de que se diera cuenta de que no existen aplicaciones para quienes sí se encuentran en pareja, pero necesitan un pequeño “empujón” para hacer funcionar su relación.

Se trata de una de las primeras aplicaciones que no están destinadas únicamente a quienes no tienen pareja y están en busca de una. Sparks vino a traer algo nuevo, y a ayudar a aquellas personas a las que no les está yendo del todo bien en su relación amorosa.

SPARKS: QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA ESTA APP SIMILAR A TINDER

La aplicación ideada por Ankit Nayal reúne una amplia variedad de planes originales y entretenidos para hacer en pareja. Entre las distintas actividades, los usuarios encontrarán desde cenas en restaurantes gourmet o paseos en barco, hasta visitas a museos de arte, ciencia e historia, entre otros.

Cada miembro de la pareja cuenta con un perfil donde se pueden anotar datos como el cumpleaños y el aniversario. En la pantalla principal, la aplicación sigue un funcionamiento muy parecido al de Tinder, ya que presenta un carrusel de actividades sugeridas de diversas temáticas, en base a la ubicación del usuario.

En ellas encontrarás los detalles de cada actividad junto con el precio, los horarios y la dirección para filtrar cuáles te interesan y cuáles no. Si ambos coinciden en un plan que les interese, aparecerá en pantalla el cartel 'match', que significa que a ambos les ha gustado la misma actividad. Finalmente, solo queda reservar.