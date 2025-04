Caso $LIBRA: piden congelar activos financieros de Javier y Karina Milei en EEUU

El planteo fue realizado por el abogado Gregorio Dalbón al fiscal Taiano al sostener que la medida “resulta indispensable para prevenir el vaciamiento de activos cuya preservación es vital para garantizar la posibilidad de recuperación patrimonial en beneficio de los damnificados por la estafa investigada, así como para evitar el entorpecimiento de la presente pesquisa”.

El letrado requirió que se exhorte a los siguientes organismos de los Estados Unidos de América: Departamento de Justicia (Department of Justice - DOJ), el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury), la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission - FCC), la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission - SEC), el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security - DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation - FBI), a fin de que remitan toda la información vinculada a la maniobra de estafa con la criptomoneda $LIBRA.

También que informen sobre las personas físicas o jurídicas investigadas, objeto procesal, medidas adoptadas y activos identificados.

El abogado pidió que ordene el secreto de sumario en la causa “con el objeto de evitar la filtración de información sensible y garantizar el éxito de las diligencias internacionales requeridas”

Dalbón mantuvo reuniones en Estados Unidos con autoridades del FBI y con el exfiscal de Nueva York Timothy Treanon, que actualmente está a cargo de uno de los principales estudios jurídicos y que ultima los detalles de una denuncia penal que podría abarcar al presidente argentino.

Megacausa en Comodoro Py

El caso $Libra quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Taiano, tras un conflicto de competencia que se había entablado con la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

La Cámara Federal de San Martín dispuso acumular el caso en los tribunales de Comodoro Py donde se inició la causa. Además consideró que la misma estaba más avanzada con medidas de prueba.

La resolución de la Cámara firmada por el juez Juan Pablo Salas hace referencia a hechos que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de esos acontecimientos, según la denuncia y su ampliación, habrían sucedido tiempo antes al tweet de Milei en el que promoción $LIBRA.

Se señalaron fechas concretas durante los años 2024 y 2025, como reuniones y eventos con empresarios “cripto” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otros sitios se indicó la Casa Rosada.

Fuente: Ámbito.