El gobierno presentó superávit comercial por exportaciones récord

En un desempeño sin precedentes para el comercio exterior, Argentina registró en abril de 2026 un superávit comercial de USD 2.711 millones , lo que representa la cifra más alta de la historia para ese mes. Este resultado fue posible gracias a un nivel récord de exportaciones que alcanzó los USD 8.914 millones , logrando un incremento interanual del 33,6%. Con este saldo, el país encadena su vigésimo noveno mes consecutivo con balanza comercial positiva.

Informe Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento

El salto en las ventas al exterior se explicó por un alza combinada del 20,6% en las cantidades exportadas y del 10,8% en los precios . El crecimiento fue generalizado en todos los grandes rubros, destacándose hitos históricos en sectores clave:

Combustibles y Energía: Este sector registró la suba más pronunciada con un 85,9% interanual , sumando USD 1.554 millones. Según el Indec, este valor histórico para el rubro fue impulsado principalmente por el petróleo crudo y los carburantes.

Este sector registró la suba más pronunciada con un , sumando USD 1.554 millones. Según el Indec, este valor histórico para el rubro fue impulsado principalmente por el petróleo crudo y los carburantes. Manufacturas de Origen Industrial (MOI): Crecieron un 43,3% , totalizando USD 2.528 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este es el valor más alto para las MOI desde noviembre de 2012.

Crecieron un , totalizando USD 2.528 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este es el valor más alto para las MOI desde noviembre de 2012. Productos Primarios y Manufacturas de Agro (MOA): Los productos primarios subieron un 25% (USD 2.127 millones), mientras que las MOA aumentaron un 14,1% (USD 2.705 millones).

Importaciones en baja y mejora en los términos de intercambio

Por el contrario, las importaciones descendieron un 4,0% interanual, situándose en USD 6.204 millones. Esta caída se atribuyó a una disminución del 7,7% en las cantidades compradas, a pesar de que los precios subieron un 4,1%. Los rubros con mayores retrocesos fueron combustibles y lubricantes (-45,4%), piezas y accesorios para bienes de capital (-17,4%) y bienes de capital (-5,9%). Fuentes oficiales vinculan esta tendencia al estancamiento de actividades que demandan insumos y al sobrestockeo de empresas ocurrido el año previo.

Un factor determinante fue la mejora del 6,5% en los términos de intercambio. De no haber mejorado la relación de precios respecto a 2025, el superávit habría sido USD 520 millones menor.

Desempeño por socios comerciales

Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones (13% del total), aunque el intercambio bilateral arrojó un déficit de USD 177 millones. Por su parte, China fue el socio con el mayor déficit comercial (USD 706 millones en el mes y USD 2.899 millones en el cuatrimestre). En contraste, Argentina logró saldos positivos con Chile (USD 644 millones) y Estados Unidos (USD 355 millones).

Balance del primer cuatrimestre y advertencias económicas

En lo que va de 2026, el superávit acumulado asciende a USD 8.277 millones, una cifra seis veces superior a los USD 1.275 millones registrados en el mismo período de 2025. Las exportaciones totales del cuatrimestre sumaron USD 30.820 millones, lideradas por las manufacturas de origen agropecuario.

A pesar del entusiasmo oficial de Luis Caputo, quien ponderó que el crecimiento energético es una "solución para el mundo", algunos economistas mantienen la cautela. El exministro Hernán Lacunza advirtió que, pese a la "abundancia relativa" de este cuatrimestre, el ritmo de acumulación de reservas netas aún no alcanza las metas pactadas con el FMI. Lacunza señaló como "peligroso" llegar a 2027 con reservas escuálidas y un tipo de cambio muy bajo.