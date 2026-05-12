El Ejército colombiano eliminó a siete combatientes del ELN

En una operación conjunta de "interdicción aérea y asalto", las Fuerzas Militares de Colombia informaron este martes sobre una ofensiva contundente en la región del Catatumbo que habría dejado un saldo preliminar de siete combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muertos . La operación, ejecutada en la zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación.

El presidente Gustavo Petro confirmó haber dado la orden de bombardeo, señalando que la acción se realizó dentro de la voluntad acordada con el gobierno de Venezuela, dado que se trata de una región fronteriza estratégica. Según el mandatario, las organizaciones que mantengan el control de economías ilícitas y rechacen los acuerdos de paz no serán consideradas dentro de dichos procesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2054283890181771529&partner=&hide_thread=false Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela.



Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en… https://t.co/W8xo8LF2M6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2026

La importancia del núcleo eliminado

La estructura afectada pertenecía a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra, liderada por alias "Sucre", y su desarticulación representa un golpe de alto valor estratégico para la organización guerrillera por las siguientes razones:

Seguridad de la Cúpula: Este núcleo era el encargado directo de brindar seguridad a los miembros del Comando Central (COCE) y de la Dirección Nacional del ELN . Su función principal era proteger a los altos mandos cuando cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para dirigir actividades criminales y terroristas.

Este núcleo era el encargado directo de brindar . Su función principal era proteger a los altos mandos cuando cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para dirigir actividades criminales y terroristas. Control de Corredores Criminales: La comisión tenía la misión de mantener el control sobre los corredores del río Catatumbo , buscando frenar el avance de las tropas estatales hacia el norte.

La comisión tenía la misión de mantener el control sobre los corredores del , buscando frenar el avance de las tropas estatales hacia el norte. Disputa por Narcotráfico: Este grupo era el brazo del ELN enfrentado directamente al Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial y de los cultivos de coca en la región.

Este grupo era el brazo del ELN enfrentado directamente al por el control territorial y de los cultivos de coca en la región. Capacidad Tecnológica y Bélica: En el lugar fueron hallados dos campamentos con sistemas de fortificación y explosivos diseñados para fabricar minas antipersonas, así como artefactos adaptados para ser lanzados desde drones, lo que evidencia una sofisticación en sus métodos de ataque.

Contexto de la zona

El Catatumbo sigue siendo una región en disputa debido a su riqueza natural y su ubicación fronteriza, pero marcada por altos índices de pobreza y décadas de abandono estatal. De acuerdo con registros recientes, este ataque constituye el tercer bombardeo contra posiciones del ELN en esta zona fronteriza en lo que va del año 2026.El Ejército colombiano aseguró que las operaciones continuarán de manera sostenida para neutralizar las capacidades de los grupos armados y proteger a la población civil en todo el territorio nacional