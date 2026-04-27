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Masacre

Ya son 20 los muertos por un atentado guerrillero en Colombia

El atentado contra un colectivo fue realizado por disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ascendió a 20 la cifra de muertos por el ataque con explosivos perpetrado el sábado por disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Cajibío, en el departamento colombiano de Cauca (suroeste), informó hoy domingo el gobernador Octavio Guzmán.

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"Al momento, el reporte registra 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales tres permanecen en UCI (unidades de cuidados intensivos) y cinco menores de edad que se encuentran fuera de peligro", detalló el político en redes sociales.

Guzmán anunció además que decretó tres días de duelo en el departamento en memoria de los fallecidos en el ataque ocurrido en la vía Panamericana, el cual formó parte de una serie de 26 atentados ocurrido entre el viernes y el sábado, el más "brutal y despiadado" en contra de la población civil en décadas en esta zona de Colombia.

"Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral. Nos encontramos en Consejo de Gobierno definiendo medidas de seguridad, acompañamiento, auxilios humanitarios, atención psicosocial y apoyo integral a las víctimas de este hecho lamentable", sostuvo.

Indicó que la explosión en la carretera que conecta a Popayán con Cali generó un cráter de aproximadamente 200 metros cúbicos que es intervenido para reabrir el paso en las próximas horas.

El gobernador de Cauca pidió a los habitantes del departamento unión frente a la adversidad, así como dar a conocer a las autoridades cualquier hecho sospechoso que detecten con el fin de evitar un incidente similar.

En tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, realizó un sobrevuelo en el sector de El Túnel, en Cajibío, dónde ocurrió el atentado y difundió desde el aire un mensaje de solidaridad para los habitantes de la localidad.

"No nos doblegamos, nos empeñamos en capturar a los responsables y en hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir", expresó el mando militar.

Anunció, además, el aumento de elementos de seguridad en la región con apoyo del Ejército y la Policía Nacional de Colombia para proteger a la población civil, anticipar posibles ataques y capturar a los responsables.

Los departamentos colombianos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste) registraron el sábado una escalada de ataques de la extinta guerrilla de las FARC con afectaciones de manera directa a la población, vías de transporte e instalaciones militares.

En Cajibío, en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, fue detonado un artefacto explosivo cuando varios vehículos se encontraban detenidos con saldo preliminar de una decena de fallecidos y una veintena de heridos, en medio de problemas para el ingreso de equipos de rescate por las condiciones de seguridad.

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