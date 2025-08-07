Según el INDEC, la industria y la construcción repuntaron en el interanual

La producción industrial manufacturera creció 9,3% interanual en junio y la actividad de la construcción aumentó 13,9% en la misma comparación, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Ingresos Milei festejó que, según el INDEC, los salarios registrados de mayo le ganaron a la inflación

Dato oficial Según el Indec, la inflación de junio fue del 1,6% y acumuló poco más del 15% en el primer semestre de 2025

Ambos sectores acumularon alzas en el primer semestre frente al mismo período de 2024: 7,1% en el caso de la industria y 10,8% en la construcción .

Si se compara con mayo, el comportamiento fue distinto en cada sector. Mientras que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) cayó -1,2%, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 0,9%.

Repunte interanual generalizado en la industria

En la industria, el desempeño sectorial fue ampliamente positivo: 15 de las 16 divisiones relevadas por el Indec presentaron subas interanuales. Solo “Productos de metal” retrocedió -5,8%, empujado por las caídas en “productos metálicos para uso estructural” (-18,3%) y “otros productos de metal” (-2,1%).

El mayor aumento correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, cuya actividad creció 42,7% interanual, impulsada por los equipos de informática, televisión y comunicaciones (85,3%). Le siguieron “Muebles y otras industrias manufactureras” (38,2%), “Vehículos automotores y autopartes” (29%) y “Maquinaria y equipo” (17,3%).

image

En “Productos minerales no metálicos”, el crecimiento fue de 19,7%, con alzas destacadas en artículos de cemento y yeso (35,1%) y vidrio (27,5%). También subieron la edición e impresión (22,4%), los productos farmacéuticos (11,8%) y la refinación del petróleo (5,7%).

En tanto, el bloque “Alimentos y bebidas” creció 4%, traccionado por molienda de cereales (14,3%), carne vacuna (11,2%) y productos lácteos (11%). Por el contrario, retrocedieron las gaseosas y cervezas (-5,4%) y los “otros productos alimenticios” (-13,6%).

La única división en baja fue “Productos de metal”, que cayó -5,8%. Dentro de ese grupo, los productos metálicos para uso estructural se contrajeron -18,3%.

Construcción: más consumo de cemento, asfalto y hierro

El ISAC mostró una mejora interanual de 13,9% en junio. De los 13 insumos relevados, 11 crecieron en comparación con junio del año pasado.

image

El consumo de cemento portland registró un alza interanual de 11,6%; mientras que la demanda de asfalto aumentó 51,5%; la de hierro para construcción subió 27%, y los mosaicos graníticos y calcáreos lo hicieron 62,9%.

También se observaron subas en artículos sanitarios de cerámica (47,9%), hormigón elaborado (28,5%), ladrillos huecos (2,2%), pinturas para construcción (5,7%), pisos y revestimientos cerámicos (44,3%) y placas de yeso (19,3%). En cambio, retrocedieron cales (-3,9%) y yeso (-4,5%).