Según el INDEC, la industria y la construcción repuntaron en el interanual

La producción industrial manufacturera creció 9,3% interanual en junio y la actividad de la construcción aumentó 13,9% en la misma comparación, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Ambos sectores, según datos del INDEC, experimentaron una recuperación respecto del mismo período del 2024.
Ambos sectores acumularon alzas en el primer semestre frente al mismo período de 2024: 7,1% en el caso de la industria y 10,8% en la construcción.
Si se compara con mayo, el comportamiento fue distinto en cada sector. Mientras que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) cayó -1,2%, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 0,9%.
En la industria, el desempeño sectorial fue ampliamente positivo: 15 de las 16 divisiones relevadas por el Indec presentaron subas interanuales. Solo “Productos de metal” retrocedió -5,8%, empujado por las caídas en “productos metálicos para uso estructural” (-18,3%) y “otros productos de metal” (-2,1%).
El mayor aumento correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, cuya actividad creció 42,7% interanual, impulsada por los equipos de informática, televisión y comunicaciones (85,3%). Le siguieron “Muebles y otras industrias manufactureras” (38,2%), “Vehículos automotores y autopartes” (29%) y “Maquinaria y equipo” (17,3%).
En “Productos minerales no metálicos”, el crecimiento fue de 19,7%, con alzas destacadas en artículos de cemento y yeso (35,1%) y vidrio (27,5%). También subieron la edición e impresión (22,4%), los productos farmacéuticos (11,8%) y la refinación del petróleo (5,7%).
En tanto, el bloque “Alimentos y bebidas” creció 4%, traccionado por molienda de cereales (14,3%), carne vacuna (11,2%) y productos lácteos (11%). Por el contrario, retrocedieron las gaseosas y cervezas (-5,4%) y los “otros productos alimenticios” (-13,6%).
La única división en baja fue “Productos de metal”, que cayó -5,8%. Dentro de ese grupo, los productos metálicos para uso estructural se contrajeron -18,3%.
El ISAC mostró una mejora interanual de 13,9% en junio. De los 13 insumos relevados, 11 crecieron en comparación con junio del año pasado.
El consumo de cemento portland registró un alza interanual de 11,6%; mientras que la demanda de asfalto aumentó 51,5%; la de hierro para construcción subió 27%, y los mosaicos graníticos y calcáreos lo hicieron 62,9%.
También se observaron subas en artículos sanitarios de cerámica (47,9%), hormigón elaborado (28,5%), ladrillos huecos (2,2%), pinturas para construcción (5,7%), pisos y revestimientos cerámicos (44,3%) y placas de yeso (19,3%). En cambio, retrocedieron cales (-3,9%) y yeso (-4,5%).