Se viene otro blanqueo de capitales: mirá para qué

El mismo secretario de Producción, Ignacio de Mendiguren, reconoció ante sus pares de la UIA (él es industrial) que “lo hacemos porque estamos desesperados por los dólares".

junto a la buena noticia del blanqueo, de Mendiguren aprovechó para realizarle algunos reclamos al sector.

El funcionario aprovechó la oportunidad para reclamarle al sector industrial que asuma su responsabilidad para atenuar la suba de precios.

“Los industriales pedían ‘estabilidad’ y para alcanzarla se necesita que todos pongan. Para alcanzarlo, si vos no me ayudas con los precios no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad es responsabilidad de todos, también de la oposición”, declaró.

El funcionario, que viene del rubro textil, les manifestó su asombro por los productos de esa industria, pero ensayó una tímida justificación, que podría ser criticada por corporativa: “A veces la demanda convalida la subida de precios”.