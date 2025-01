¿Por qué no debería ser bajo el precio de la uva?, entidad viñatera de San Juan lo explica

Desde la Mesa Vitícola de San Juan plantearon levantar “la mala onda” que se está instalando en el inicio de la cosecha vitivinícola por parte de las bodegas, y salió a defender precios justos para la uva. “El panorama no es tan catastrófico como se pretende instalar”, dijo su presidente Pablo Martin.

Como cada año, los viñateros exigen precios tonificados, que les permitan afrontar lo que les costó producir la uva y tener alguna rentabilidad. Y las bodegas –sobre todo las grandes empresas que son las formadoras de precio- intentan instalar valores bajos. Este año no es la excepción.

Las autoridades de la Mesa Vitícola de San Juan salieron a explicar los factores objetivos por los que consideran que se oponen a los precios bajos que quieren instalar los industriales.

Exportación y mercado interno

En el mercado externo del vino hay un potencial interesante porque las exportaciones han crecido en el 2024, y se espera que ese envión continúe en el 2025. Según informó el INV, las exportaciones vitivinícolas crecieron el año pasado un 5,6%, respecto al 2023, y alcanzaron 207,6 millones de litros de vino. Además, en ese mismo periodo, las ventas internacionales de mosto concentrado aumentaron un 103,4%.

A su vez la comercialización del vino en el mercado interno cerró diciembre con una caída del 1,2%, y en la entidad analizaron que el vino es el que menos ha caído comparado con el resto de la economía: carne, pan y otras bebidas.

Además, el vino en góndola no ha bajado de precio. Por el contrario, siempre estuvo subiendo el último año.

Los precios de uva de pasa y mosto

image.png

Los precios que están asomando en el mercado para las variedades de uva para pasa y mosto son buenos para este año. “Este 2025 no va a ocurrir como otros años, y la uva de pasa va a ir a secaderos y no a mosto como sucede cuando casi no tenía valor”, dijo Martín.

¿Qué precios se manejan estos días? El mercado sanjuanino arrancó con precios muy bajos, de 260/270 pesos por kilo de uva, pero ahora los grandes complejos paseros están rumoreando que el precio final va a rondar sobre los 350 pesos el kilo, indicaron en la entidad. “No es el súper precio, pero para como está todo, está bastante aceptable”, dijeron. En la actualidad, el precio base de la uva para pasa es de 300 pesos, pero todos en el sector indican que subirá.

A su vez, la elaboración de mosto es de gran importancia porque capta aproximadamente el 30% de la producción total de uva de San Juan y Mendoza. Respecto a las expectativas de este producto, los viñateros indicaron que sigue alta la demanda internacional y los precios en el exterior son bastante aceptables.

“Aún no sabemos cuál va a ser el precio final de compra de la uva para elaborar mosto, pero debe ser mejor que el año pasado”, analizó Martín, y brindó las cifras que esperan: el año pasado se pagó sobre los 220/240 pesos el kilo de uva para mosto. Para el 2025 esperan que de mínima se ajuste en función a lo que se devalúa el peso en relación al dólar, que ha sido entre un 24 y un 25%. De darse esta ecuación el precio del kilo de uva para mosto debería ubicarse entre 300 a 320 pesos.

La uva para vinificar

En la Mesa Vitícola analizaron que los grupos bodegueros dominantes el año pasado implementaron la estrategia de importar vino de Chile para bajar los precios. Como este año no les conviene, lo que están haciendo para impulsar el precio a la baja es no recibir uva y ofrecer hacer la maquila.

“Van estrangulando el bolsillo del productor que llega un momento y dice no, pará, compráme porque necesito plata. Y es allí cuando acepta el precio que le propongan, aunque éste sea bajo. O sea, terminas vendiendo al precio que sea porque necesitas plata para seguir trabajando y subsistiendo”, analizó Martín.

Desde la entidad reiteraron que, frente a las razones expuestas, el precio de la uva para vino debe ser mejor que el que se viene planteando de parte de algunos industriales y que ha generado el miedo de los productores.

Fuentes del sector informaron qu e los viñateros sanjuaninos no descartan reeditar los escraches y manifestaciones en las puertas de las industrias para reclamar precios justos. Eso es lo que hicieron en la cosecha 2020, con marchas en las puertas de empresas como Peñaflor, Fecovita y Enav.